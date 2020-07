Carlos Iturgáiz, en COPE: "Quieren vascos de primera y vascos de regional preferente"

Carlos Iturgáiz, candidato del PP y Cs a lehendakari, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha lamentado la división del centro-derecha. Del mismo modo, ha apelado a votar a la coalición que representa frente al "nacionalismo que te atenaza". "Yo quiero un país de todos y para todos", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que él representa "el bastión del constitucionalismo"y un "dique de contención a ese nacionalismo obligatorio que solo quiere un país de nacionalistas y para nacionalistas".

Iturgáiz ha asegurado que el PSOE y el PNV van a pactar tras los comicios, por lo que "votar PNV es votar PSOE y votar PSOE es votar PNV". También ha dicho que ambos partidos "no quieren una buena getión", sino que la ha calificado de "nefasta". Como ejemplo, ha puesto el caso del derrumbamiento del vertedero de Zaldívar, donde aún permanecen sepultados los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze tras perder la vida. El candidato del PP y Cs ha dicho que hay una "ley del silencio" que el PNV ejerce sobre los medios para que no se hable del caso del vertedero de Vizcaya.

Por otro lado, ha criticado que Sánchez "huyera del funeral" organizado por la Conferencia Episcopal en recuerdo de las víctimas de la pandemia y ha recordado los casos de corrupción del PNV.

"QUIEREN VASCOS DE PRIMERA Y DE REGIONAL PREFERENTE"

Iturgáiz ha dicho que si bien ETA ya no mata y la situación es distinta a cuando fue presidente del PP en la autonomía entre 1996 y 2004, cuando los políticos en el País Vasco no sabían si "iban a volver a casa" debido a la actividad armada de la banda, "sigue habiendo tics" de terrorismo. Como ejemplo, ha dicho que la candidata de EH Bildu no ha condenado la actividad de ETA. "Y no lo puede hacer porque el presidente -de Bildu- es un terrorista", ha dicho en referencia a Otegi.

"Hay una parte de la sociedad en el País Vasco, afortunadamente pequeña, que está enferma de rabia y odio", ha dicho. También ha señalado que en la comunidad se hace "apología del terrorismo". Como ejemplo ha puesto los recibimientos a presos de ETA cuando salen de la cárcel.

El dirigente también se ha referido a los votantes de Vox, a los que ha animado a que lo voten "porque va a defender lo que nos une" a fin de no dividir el voto del centro-derecha.

Iturgáiz ha dicho que es "una tragedia que olvidemos nuestra historia" y que "el socialismo se ha descabalgado del constitucionalismo" por pactar con EH Bildu. Ha confesado, además, que Xabier Arzalluz, expresidente del PNV, le dijo en una ocasión que "Madrid es un zoco donde todo se compra y todo se vende".

Además, ha dicho que el PNV y Bildu están negociando un "infame estatuto vasco" que hará "vascos de primera y vascos de regional preferente", que serían los "constitucionalistas" a los que querrían "echar de esta tierra". "Esas son las intenciones", ha finalizado.