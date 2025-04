El cáncer que cambió la vida de Belén Domínguez: una historia de fe y una carta del Papa Francisco gracias a su doctor

Belén Domínguez fue una inspiración para más de 200.000 jóvenes. Desde la cama de su habitación, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, mostraba en redes sociales cómo hacía frente al cáncer que padecía y la actitud positiva que mantenía en la vida.

La joven ha fallecido este sábado a los 31 años de edad debido a un tumor intramedular que la mantuvo ingresada en el hospital desde 2023.

Hace tan solo unos días, el pasado miércoles 23 de abril, con motivo de la muerte del Papa Francisco, Belén hablaba con Alberto Herrera para compartir su testimonio de fe.

Un testimonio de fe

En 'Herrera en COPE', la joven explicaba cómo había recibido una carta del pontífice durante su ingreso, la relación especial que tenía con él y como su fe le ayudaba a continuar luchando cada día. Revive la entrevista completa en el audio destacado.

La enfermedad de la joven empezó de repente, con un simple dolor en el cuello que ella achacaba al deporte: “Fue de repente, me empezó a doler el cuello, me hicieron una resonancia y me operaron al cabo de tres días. Fue todo de repente, me dijeron que tenía un tumor”, explicaba a Alberto, con el que fue a clase en el colegio.

En su etapa estudiantil, Belén apenas sentía apego por Dios. Fue a raíz de conocer a sus amigas del colegio 'Entreolivos', también en la capital hispalense, cuando comenzó su conversión.

Luego llegaría la enfermedad, que sirvió para que Belén se haya acercado aún más a la fe. De hecho, fue en este momento tan duro cuando entabló relación con el Papa Francisco. "El doctor que me operó fue al Vaticano y me trajo una carta del Papa", explicaba.

La carta del Papa Francisco

Durante la entrevista, Belén se encontraba en el hospital acompañada de su madre, quien ponía voz a las palabras de la carta de Francisco.

“Querida Belén, me han informado sobre el sufrimiento que enfrentas debido a la enfermedad. Te aseguro mi afectuosa cercanía y mi recuerdo en la oración. Continúa encontrando consuelo y fortaleza en la fe.

Que la gracia de Jesús, que es nuestra esperanza, te sostenga y fortalezca, no cedas al desánimo. Gracias por tu testimonio de fe y por el bien que haces con tu libro 'La vida es bonita incluso ahora'. Te abrazo invocando la protección de la Virgen y San José de corazón, te bendigo a ti y a las personas que te son queridas. Fraternalmente, Francisco”.

Belén Domínguez

Su historia plasmada en un libro

El pasado mes de diciembre, la joven compartía su historia en el programa 'Ecclesia en Salida', una historia que también está plasmada en su libro 'La vida es bonita incluso ahora: Una historia real de superación y lucha'.

A pesar de los duros efectos secundarios del tratamiento, Belén mantenía una actitud positiva y se aferraba a su fe. “Cada vez lo llevamos mejor, porque yo creo que es cuestión de actitud, que es como siempre lo decimos y eso no nos ha faltado nunca”, contaba la joven, cuyo día a día en el hospital estaba marcado por la oración y la comunión diaria,

Además, durante la programación especial navideña de 'Una luz en el horizonte' de COPE, tuvimos oportunidad de conocer cómo fue pasar unas fechas tan especiales en el Hospital de Ramón y Cajal de Madrid junto a Belén, su novio Emilio y sus familiares, y durante dicha grabación, Belén se mostró en todo momento optimista y confiada, llevando por bandera el mensaje del Evangelio y de fe que siempre consideró como su gran fortaleza.