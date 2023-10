De Canal Sur a ser el actor con más nominaciones a los Goya: Antonio De la Torre repasa su trayectoria en COPE

Antonio de la Torre es el actor con más nominaciones a los Goya de la historia. Siempre supo que quería contar historias y, para eso, tenemos que viajar algunos años en el tiempo.

El intérprete ha explicado que entra en Canal Sur porque "quería ser actor. Después quise ser periodista. Con el tiempo, he ido aprendiendo que en el fondo hay una necesidad de comunicar. Creo que hay un terreno de contar historias y que te escuchen".

Así, empezó a trabajar y a hacer prácticas en diferentes medios. Por aquel entonces, Canal Sur estaba comenzando, tuvo una oportunidad, se presentó a una prueba y le cogieron. "Era una época en la que me interesaba el periodismo, pero la vena de la interpretación estaba ahí".

De la Torre ha recordado la imitación que hizo en un programa llamado 'Como en casa'. "Estaba de redactor de contenidos y surgió un personaje. De repente, le dimos continuidad. Vino un día Manolo Escobar y lo hicimos como una broma".

Cuando descubre que puede dedicarse al cine, coge tres películas por miedo a no cobrar lo suficiente. "En 2007, gano el Goya como mejor actor de reparto. En marzo, me hacen fijo en Canal Sur. La crisis ya estaba cociéndose. Ya era muy absurdo, aunque tenía miedo de perder ese puesto fijo".

"Me escribió un papel a la medida y me cambia la carrera"

Al final, se marchó y trabajaba todos los días para poder estar en esas tres películas. "Lo hice, fue una locura", le cuenta a Alberto Herrera.

Su primer papel profesional, recuerda De la Torre, era un proyecto que compartía con Alfredo Landa. "Iba en el metro buscando que la gente me mirara. Y en aquella época, al mismo tiempo, me costaba convencerme de que era actor. Tenía que hacer un esfuerzo".

Tres o cuatro años después, aparece en su vida Sánchez Arévalo. Todo daría un vuelco. "Me escribió un papel a mi medida y me cambia la carrera. Pero el síndrome del impostor me duró casi 10 años".

El actor acaba de estrenar 'La contadora de películas' e indica que, en este caso, es distinta a todo lo demás que ha hecho "porque está rodada en Chile e interpreto a un personaje que no tiene mi cultura ni mi acento. Me parece una aventura. Cuando ya vas teniendo una edad y la necesidad de que te aplauden va quedando atrás, llega un momento donde un momento que te interesan las películas por lo que te aportan". En este proyecto, le sucede algo parecido. "Siento mucha fascinación por la figura de Salvador Allende. Dio su vida de una manera pacífica. Me resultaba muy emocionante. Realmente, no es una película intelectual. Lo que es la base social, la traía de casa pero tenía que hacer la aventura de aprender el acento".

No te pierdas la entrevista completa en el audio que tienes adjunto a la noticia.