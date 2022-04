Belén Esteban confiesa por qué se canceló su reunión con el Rey Juan Carlos: "Sé que nos ves"

La imagen del Rey emérito Juan Carlos junto a sus familia en Abu Dabi, concretamente sus hijas Cristina y Elena y algunos de sus nietos, ha dado mucho que hablar y ha sido uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. No obstante, fueron las palabras de Belén Esteban sobre ello lo que se hizo viral. La colaboradora de Telecinco se posicionó otra vez del lado del Rey emérito y, a raíz de esto, confesó que, durante su gira internacional para promocionar sus productos, intentó cerrar una reunión con el padre de Felipe VI. Aunque, finalmente, no se pudo llevar a cabo. Este momento fue muy comentado, por lo que ha llegado hasta 'Herrera en COPE' de la mano de María José Navarro.

"Sé que el rey ha hecho cosas malas, pero también ha hecho muchas cosas buenas... Sobre todo llevar a España por bandera y la democracia. Quizás esté equivocada y sé que aquí voy a tener muchas críticas y las acepto", comenzaba diciendo la Princesa del Pueblo. "Si ha hecho cosas malas, que se le juzgue, como a todo ciudadano español. Pero hasta día de hoy, lo que se ha demostrado es que le han quitado la imputación", agregaba.

De la misma manera, Esteban se mostró muy crítica con Corinna Larsen: "Corinna coge los 65 millones, se calla y, luego, denuncia por acoso. ¿Y los 65 millones? Perdonadme, que sé que se va a montar gorda. Pero, si estabas acosada...". "Yo sé que el Rey ha hecho cosas malas y, cuando a mí se me demuestre, hablaré", aseguraba ella. Asimismo, la tertuliana confirmó que el Rey Felipe VI habla con su padre: "El rey Felipe habla con Juan Carlos, porque lo sé".









"No se la negó"



A raíz de esto, la tertuliana confesó que, cuando estuvo en Abu Dabi con los productos de su empresa, quiso ver al Rey emérito. "Tengo gente que habla con el rey Juan Carlos y, es más, cuando estuve en Dubái, quise ir a ver a Juan Carlos y me puse en contacto con una persona a la que quiero muchísimo y que todo el mundo conocemos aquí", desvelaba Esteban tras lo asegurar que "no se la negó". Sin embargo, no se pudo llevar a cabo produjo porque "en esos días él no estaba allí".

"No me preguntéis mi fuente, pero os digo que la reina Sofía y el rey emérito Juan Carlos, de vez en cuando, hablan", soltaba entonces. "No es todo como se cuenta", opinaba Esteban cuando sus compañeros le preguntar el motivo por el que se enfadaba tanto al analizar la situación del Rey emérito. "Me gustaría que viniese a España y hablase porque muchas cosas que están saliendo, aunque algunas sean verdad, hay otras que no lo son", insistía.

"Desde aquí, sé que estás en Abu Dabi y que nos ves: ven a España y cuenta todo, porque también has hecho muchas cosas bien. No es justo lo que están haciendo contigo", pedía la colaboradora de 'Sálvame' al Rey emérito. "El rey no nos ve todos los días, pero sabe lo que se habla en 'Sálvame'", revelaba la tertuliana.





