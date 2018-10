Beatriz Escudero, la diputada del PP a la que este martes Gabriel Rufián llamó “palmera” y le guiñó un ojo durante la comisión que investiga la presunta financiación irregular del PP en el Congreso, ha dicho en 'Herrera en COPE' que la llamó “palmera no por hacer palmas a nadie, simplemente por insultar. Única y exclusivamente por ser despectivo e insultar”.

Escudero, que le respondió con un “imbécil” después del gesto sexista del portavoz adjunto de ERC , ha señalado que se sintió “insultada” y “denigrada”, de ahí su reacción.

Sobre el resto de diputadas, especialmente las que dicen combatir el machismo, Escudero ha dicho que “había una del PSOE y otra de Podemos” que “miraron para otro lado”. La semana pasada, sin embargo, consideraron que un diputado se estaba metiendo en la vida privada de Carolina Bescansa al preguntarle por su currículum, ante lo que dijeron que eso era “machista e intolerable”.

Por eso, la diputada ha dicho que “si tú eres mujer del PP no tienes los mismo derechos: te pueden insultar, pueden tener comportamientos machistas contigo y pueden ser chulescos los diputados de otras formaciones contigo”.

A pesar de declararse feminista, Gabriel Rufián no le ha pedido perdón. “Tuvo ayer todo el día y fue incapaz de dirigirse a mí”, ha comentado Escudero, que también ha dicho que es “mentira” que estuviera cerrando los ojos en lugar de guiñándole uno, como él ha alegado. “Si tenía los ojos cerrados cuando yo le digo eso, ¿no me corta en seco? Me dice, oiga, perdone, yo no le he guiñado el ojo”, ha justificado la dirigente del PP.

Beatriz Escudero ha señalado que pese a que es una mujer “valiente”, este martes se sintió "sola". Además, ha dicho que Rufián no hace más que desprestigiar al Congreso con sus comentarios, lo que en parte es responsabilidad del presidente de la comisión, Pedro Quevedo, por "no haberlos cortado" desde el principio.