El Barrio pone en el mercado uno de sus discos más autobiográficos, "he desnudado el alma"

José Luis, Selu, Figuereo Franco, más conocido como El Barrio pone en el mercado, este viernes, uno de sus discos más autobiográfico en el que "he desnudado el alma. En el que se pone de manifiesto que no soy un santo en la tierra, pero tampoco un varón de dolores. Me he desgranado poquito a poco" dice al presentar en 'Radio Carlitos' de 'Herrera en COPE, su playlist favorita y este 'Danzar de las Mariposas'

En el disco "hay un tema un poquito fuerte que es 'El tercer amor propio' en el que me pongo como ejemplo y en el que digo si no fomentas el amor propio no puedes dar amor a los demás".

Los próximos 13-14 de diciembre, El Barrio estrenará en Madrid en el Wizink Center sus nuevos temas algunos ya los tenía escritos hace tiempo, "he tenido que tirar de temas que tenía atrasados dándoles un tono más moderno", al contar con poco tiempo entre el anterior disco y este. Dos conciertos que seguro estarán repletos de seguidores de el Selu, muy lejos de aquel debut en Madrid en un bar de Carabanchel delaten de 13 personas "le dije a mi amigo del bar: "que poca gente ha venido y me dijeron si no te conoce nadie”".

"Yo vengo del flamenco y del rock andaluz, de Manolo Caracol, de Medina Azahara", de ahí los temas elegidos para su playlist.

‘Sangre Caliente’ de Alameda, "porque me gustan mucho sus arreglos, su manera de hacer música con los sintetizadores hace años".

‘Un extraño más’ de Triana, "porque tenían esa voz negra, ese rock andaluz, esa dejadez, fueron los precursores, el alma mater" de ese género.

‘Paseando por la mezquita’ de Medina Azahara, "este tema siempre lo ponían a la una de la tarde en Telesur, y cuando sonaba yo sabía que tenía que dejar de jugar para volver al colegio".

‘Mar antiguo’ de Manolo García, "es mi maestro, me he criado con él, un mito, bebo de su fuente, no sé como con esa voz no es de aquí (Andalucía)".

Manolo Caracol, "significa haber creado un estilo de cante que mucha gente ha seguido como la Paquera, es una manera de cantar portentosa con mucha nostalgia y dejes muy especiales"