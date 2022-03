Barato: “Las soluciones para evitar el desabastecimiento las tiene el Gobierno y se pueden hacer urgentemente"

Este domingo 20 de marzo el mundo rural, y todos los ciudadanos, tenemos una cita en Madrid en la que será una de las mayores concentraciones que se recuerden de este sector y que, con toda la probabilidad sea histórica.

Bajo el lema ‘El mundo rural despierta’, el próximo #20Mruralrecorrerán las calles de la capital todas las organizaciones agrarias y las cooperativas, regantes, cazadores, criadores del toro de lidia, pescadores y, en general, todos los colectivos vinculados a la llamada España vaciada. A las 11 de la mañana empezará esta manifestación desde la Plaza Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, para acabar en la Plaza San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica.









Un recorrido que ha tenido que ser modificado ante el aumento de personas que asistirán lo que ha originado que “las previsiones se nos hayan desbordado” como ha contado Pedro Barato, presidente de ASAJA, en ‘Herrera en COPE’.

Una convocatoria necesaria porque tal y como explica Barato “el mundo rural ya llevamos desde finales del 2019 con muchos problemas, con muchas situaciones donde todo son promesas, titulares de periódicos, todo es hablar de la España vacía, de historias raras…”.

Señala el presidente de ASAJA que el próximo domingo se reivindican dos peticiones “la primera, el respeto al mundo rural, al agricultor, al ganadero, al cazador, al pescador… porque este Gobierno lo que está haciendo es insultar permanentemente al mundo rural, decir cosas que no tienen que ver nada con la situación que estamos atravesando”.

Y recuerda Barato “Garzón dice una barbaridad, Teresa Ribera hace otra, luego pues se hacen reformas, en este caso, laborales sin contar con el sector agrario…”, por lo que el presidente de ASAJA aclama “respeto, respeto al mundo rural”.

En este sentido ha recordado Pedro que “nuca habíamos tenido en gobiernos del PSOE o del PP a un ministro que se meta directamente con la calidad de la carne, nunca habíamos tenido a una ministra que no cuente con el sector a la hora de ordenar algo tan importante como es la población del lobo, etc”, resaltando que “fundamentalmente en esta última etapa la falta de respeto y los insultos al sector agrario se han desbocado. Van contra los regadíos, contra nuestras tradiciones, contra la caza, contra los toros, son ataques permanentes”.

Por otro lado, la segunda de las peticiones que se van a llevar a cabo en esta marcha del mundo rural son “soluciones, soluciones de verdad, soluciones en impuestos, en agua, en que no se produzcan los abusos que se están produciendo en la composición de la cadena de los precios, soluciones para poder vivir de un sector tan emergente y tan esencial como el sector agrario y que no jueguen con las cosas de comer”, detalla el presidente de ASAJA.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR

Señala Pedro Barato algunas de las situaciones a las que se enfrenta el sector, así como algunas soluciones que podrían ayudar a mitigar esta grave situación.

Por ejemplo, una de las que apunta es “que un agricultor pague 12 meses de electricidad por un término cuota/potencia que eso es BOE, eso no son las eléctricas, y que haya subido más de un 230% la energía creo que algo se puede hacer”. Al igual que con el gasóleo “que se puede hacer mucho” comenta Pedro recordando que hay países como Francia que ha bajado 35 céntimos; o “determinadas situaciones de poner financiación en el sector agrario, como se ha puesto en otros sectores, se puede hacer, pero esa financiación tiene que venir acompañada de medidas reales no que al final vas a solicitarlo que son más los papeles que la cuantía económica que hay”



Sin olvidarnos, dice Pedro, de “la Política Agrícola Común (PAC), todo muy verde, todo muy sostenible, pero si lo sostenible no es rentable no se va a poder hacer nada”. Por eso reclama que “¿para qué tanto barbecho si necesitamos poner tierras a producir?, ¿para qué tanto verde si puede esperar? Estamos viendo cómo el aprovisionamiento de determinadas materias primas y, en particular, de la alimentación tenemos que ser todo lo autosuficientes que podamos, todo lo que podamos porque luego pasa lo que pasa”.

HUELGA TRANSPORTE

Se cumple el cuarto día de la huelga de transportes que ya ha tenido sus repercusiones no sólo en los supermercados sino en distintos sectores agrarios. El sector lácteo, por ejemplo, se ha visto obligado a parar su actividad porque por la huelga no recogen sus productos; el sector ganadero está teniendo problemas para alimentar a los animales. Por eso, ante esta ‘nueva’ situación, Barato exige “responsabilidad” solicitando un “SOS fundamentalmente para la ganadería, porque esta situación nos puede abocar a situaciones más graves todavía”.









DESABASTECIMIENTO

Uno de los riesgos que corremos ante esta huelga es el desabastecimiento, del que ya estamos viendo sus primeras consecuencias, por ejemplo, “en algunas fábricas de pienso de la zona centro alas que les faltan materias primas, por lo que están cambiando la composición de pienso porque está faltando la soja, por ejemplo”, señala Barato.

Un desabastecimiento del que “las soluciones para evitarlo está en manos del Gobierno y se puede hacer urgentemente”, destaca el director de ASAJA que especifica algunas de las medidas que pueden llevarse a cabo para evitar situaciones peores, como puede ser:

Bajar los impuestos en el gasóleo , “no sé si son 20-35-40 céntimos por litro”.

, “no sé si son 20-35-40 céntimos por litro”. "Ayudas que tiene que poner a los sectores esenciales".

que tiene que poner a los sectores esenciales". "En la energía , ídem.

, ídem. Aplazar, revisar o hacer de otra forma la PAC

"Trazabilidad de los precios. No puede ser que haya cuentas de resultados con miles de millones y, luego, cuentas de resultados siempre negativas que es la que tiene el sector productor. No digo intervenir sino clarificar, y clarificar es que un tercio tiene que ser para quien lo produce, un tercio tiene que ser para quien lo transforma y un tercio para quien lo vende. Mientras esa cadena no funcione, al final siempre estaremos con los mismo problemas", concluye Pedro Barato.