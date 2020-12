Tan solo ha pasado un día desde que se iniciase la vacunación en España contra la covid-19, con la llegada de la vacuna Pfizer. Un día señalado en el calendario como histórico y con la esperanza de que sea el principio del fin del drama vivido en estos últimos meses.

En ‘Herrera en COPE’ hablamos con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología asegura que este “es un gran paso para acabar con esta pesadilla”.

Admite Amós que sí se han registrado algunos efectos secundarios en la vacuna de Pfizer pero tranquiliza al contar que “son los mismo que cualquier otra vacuna: algo de cansancio, fiebre, hinchazón en la zona en la que se pone… y suele durar uno o dos días”. Pero si le preocupa el efecto severo o grave que pudiera tener que no es otro que “la gente no se vacune”.

Habla el presidente de la Asociación de Vacunología que esta campaña de vacunación “tiene múltiples problemas logísticos, que poco a poco se han ido solventando o minimizando” aunque todavía cabe esperar a ver qué es lo que ocurre cuando se empiece a vacunar a un mayor número de personas.

Cierto es que este lunes tendrían que haber llegado a nuestro país otra entrega de vacunas Pfizer cuya entrega ha sido pospuesta para este martes. Por eso y otras razones García Rojas prefiere ser cauto y no afirmar que se llegará al plazo establecido de que en 12 semanas se llegará a vacunar a un 5% de los españoles.

Una vez administrada la primera dosis de la vacuna hay que esperar unos días para que se administre la segunda, y muchos se peguntan si durante esos días la persona que ha recibido la vacuna podría contagiarse y qué pasaría. Por eso, el médico asegura que “la primera dosis nos da un cierto nivel de protección, lo que sí es verdad es que hasta que no tengamos la segunda dosis no estamos cubiertos totalmente. Si me infecto, ya sería mala suerte, después de la primera dosis, lógicamente entiendo que sería detectada esa positividad y si la persona presenta un cuadro sintomático está contraindicada la vacuna como ocurre con las demás”

LAS VACUNAS DE MODERNA Y OXFORD

Se sabe que pronto llegarán las vacunas de Oxford y Moderna, “algo bueno porque nos garantiza que vamos a tener mayor certeza a la hora de recibir el número de dosis”, asegura Amós, a quien no le preocupa que haya distintas vacunas pero sí el cómo se administrarán porque “aunque no haya diferencias entre unas y otras no se pueden intercambiar como es lógico y hay que saber cuál administrar a cada tipo de población”.

“Lo sensato es que cada vacua se utilice para un grupo de población concreto”, matiza el doctor, que señala que entre la de “Moderna y Pfizer no hay tanta diferencia como sí lahaycon la de Oxford”.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

De momento a los niños y adolescentes no se les suministrará vacuna alguna ya que “en los ensayos no han mantenido como referencias a estos colectivos” cuenta García Rojas que explica que esto ha sido así porque “el impacto clínico de la covid-19 en ellos ha sido leve y no parece que los niños desempeñen un papel importante como transmisores a los adultos”.

Aunque sí especifica que “los productores ya están trabajando en este grupo de la población y terminarán vacunándose”