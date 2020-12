Los primeros vacunados contra la covid-19 en cada Comunidad: Araceli, Nicanor o Avelina...

Araceli, Mónica, Josefa, Batiste, Vicente o Nicanor. Personas mayores y profesionales sanitarios de todo el país han dado este domingo el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación contra la covid-19, un punto de inflexión en la pandemia, a la que, sin embargo, aún le quedan largos meses por delante.

Eran las 9 de la mañana cuando Araceli Hidalgo, de 96 años y la residente de mayor edad del centro Los Olmos de Guadalajara, se ha sentado en una silla, se ha santiguado y ha recibido la ansiada primera inyección. "Muy bien, muchas gracias", ha dicho tras el pinchazo, del que apenas ha sentido un "poquitillo" de picor.

Así se lo ha comunicado a Carmen Carboné, la enfermera que le ha suministrado el preparado en su brazo izquierdo. "Pues ya está todo, Araceli, ha sido usted la primera", le informaba, cariñosa, la sanitaria. "Gracias a Dios", contestaba la mujer.

Después de ella, Mónica Tapias, una auxiliar de enfermería y la trabajadora más joven de la residencia, que se ha mostrado orgullosa de que haya llegado la vacuna a España y ha animado a la población a recibirla. "Que se vacune la mayoría, hay mucha gente que no ha podido llegar a tiempo".

Las tres mujeres han inaugurado la campaña de vacunación contra el coronavirus que ha empezado este 27 de diciembre con el primer fármaco aprobado en Europa hace tan solo unos días, el de Pfizer/BioNTech, del que España ha recibido una primera remesa de 9.750 dosis.

Como la de Araceli, la imagen de la esperanza se ha ido repitiendo por todas las comunidades que han iniciado a la vez el proceso: Consuelo, Begoña y Bernardina la han puesto en Euskadi; Nicanor, en Madrid; Antonio y Pilar, en Andalucía; Josefa, en Cataluña; Batiste, en la Comunidad Valenciana; Vicente y María Petra en Extremadura.

Durante todo este domingo, las imágenes de esparanza se han repartido por toda España tras las llegadas de las correspondientes furgonetas con las dósis, escoltadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado mientras se abría un hilo de esperanza para acabar de una vez por todas con la pandemia que ha cambiado nuestras vidas en los últimos meses. Estos son los primeros vacunados del país según su procedencia en una jornada histórica y esperanzadora a punto de concluir 2020.

Andalucía

Antonio y Pilar, ambos residentes en un centro de mayores de Granada, han sido los primeros en recibir este domingo la vacuna contra el coronavirus Covid-19 en Andalucía. Así lo ha dado a conocer este domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mensaje en Twitter en el que ha celebrado que "las primeras dosis ya han llegado y, por fin, empieza la vacunación en Andalucía".

El presidente de la Junta de Andalucía se ha mostrado este domingo "ilusionado y esperanzado" con el inicio de la vacunación frente a la Covid-19 tanto en Andalucía como en el resto de España, lo que ha considerado "el primer paso para recuperar la normalidad perdida a causa de la pandemia". En este sentido, ha asegurado en un comunicado que el objetivo de su Gobierno es "alcanzar no una nueva normalidad", sino "una normalidad completa que es la que desea el conjunto de los andaluces".

Ha explicado que este domingo se comenzará a administrar "la cantidad simbólica de 1.900 vacunas". A partir de este lunes, "tal y como se ha comprometido el Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Sanidad, llegarán a la comunidad semanalmente un total de 70.000 dosis, que se irán distribuyendo estrictamente bajo el protocolo que se ha marcado con Sanidad", ha detallado el presidente.

Aragón

La primera persona vacunada contra la COVID-19 en Aragón, Emilia Nájera, de 80 años, de la Residencia 'Romareda' del IASS, en Zaragoza, ha afirmado este domingo que "hay que hacerlo porque es el único medio que tenemos, de momento, para despachar al bicho de España".

Una sanitaria ha inyectado la vacuna de Pfizer a Nájera a las 12.00 horas en una sala de la residencia, donde a continuación se han vacunado también otros dos residentes, Manuel Cebolla y Carmen García, así como dos trabajadores socio-sanitarios de la misma, María Sanz y Fernando Artal. Emilia Nájera ha declarado que "no hay que ser valiente" para vacunarse, sino "pensar en las cosas, que lo hacen todo a favor de nosotros".

"A ver si podemos abrazarnos; el día que coja a mis hijas no las soltaré en no sé cuánto tiempo", ha continuado Nájera, quien ha comentado que tiene cinco nietos. Este año no ha podido celebrar las Navidades, ni las fiestas del Pilar, "nada de nada", ha lamentado. Desde el inicio de la pandemia le han cuidado "mucho", ha expresado Nájera, quien ha cumplido todas las normas y ha hecho "todo lo posible" por no infectarse.

Asturias

Una mujer de 80 años llamada Eulalia Josefa Paleo, conocida como 'Pepita', ha sido la primera mujer que ha recibido la vacuna de Pfizer en Asturias contra el nuevo coronavirus. Ha sido en la Residencia Mixta de Gijón, donde lleva 12 años viviendo. 'Pepita', en una retransmisión en el perfil del Gobierno asturiano en Facebook, ha animado a la población a vacunarse "por el bien de todos". Las primeras vacunas llegaron a la residencia de mayores de Gijón a las 9.30 horas. A las 10.25 se administraron las primeras vacunas. Junto a 'Pepita', otros tres residentes y una trabajadora.

Nacida en la provincia de Lugo (Galicia), 'Pepita', que se trasladó muy joven a Gijón y vivió en el barrio de La Calzada, ha confesado que le tiene "terror" al COVID-19. No tiene familia y una de las cosas que más desea es volver a dar largos paseos.

Se ha mostrado escéptica ante una posible bajada de la incidencia de la enfermedad en los comienzos de 2021 porque, a su juicio, "la cosa debío desmadrarse mucho estas fiestas". Según ha dicho, hay gente que hace bien las cosas, pero otros no. "Asturias siempre fue la mejor hasta la segunda ola, era ejemplo para toda España y fuera de España", ha comentado.

Baleares

Avelina Serrano, una mujer de 94 años y usuaria de la residencia Oms-Sant Miquel, de Palma, ha sido la primera en ser vacunada contra la COVID-19 en Baleares. Según ha informado el coordinador de estrategia de la vacunación en Baleares, Carlos Villafáfila, este domingo a los medios, "Avelina Serrano, de 94 años de edad, ha sido la primera usuaria de residencia vacunada contra la COVID-19 en Baleares. Se ha mostrado muy contenta de haber formado parte de esto. Se encontraba bien previamente a la administración de la vacuna y después también. Ha agradecido todo el mundo este momento y los presentes a ella su disposición".

Canarias

��Doria Anatolia Ramos González, de 84 años, recibe la vacuna contra la #COVID19 en el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores (Tenerife).



��Es la primera persona en Canarias que se vacuna contra el coronavirus. pic.twitter.com/4jHhFO2Qsy — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) December 27, 2020

Doria Anatolia Ramos, de 84 años, ha sido la primera persona vacunada contra la COVID-19 en Canarias en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores, en el municipio de La Laguna, en Tenerife. Una sanitaria le ha inyectado la vacuna Pfizer a las 14.00 horas en una sala de la residencia de mayores. Seguidamente, de manera simultánea, se iniciaron las vacunaciones en el resto de las islas.

Nada más recibir la vacuna, Doria Anatolia Ramos ha dicho que se encontraba muy bien y que no estaba nerviosa, y que al final no es más que "una [vacuna] menos". Luego ha comenzado a aplaudir, al igual que los demás presentes en la sala.

Asimismo, ha indicado que a partir de ahora seguirá trabajando en el centro en lo que pueda, haciendo crochet, leyendo y "no haciendo daño a nadie". También ha reconocido que ya tiene ganas de ver a su familia.

Cantabria

María Dolores Luzuriaga, de 72 años y usuaria del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Cueto, ha sido la primera cántabra en recibir la vacuna frente al coronavirus en la región en la mañana de este domingo.

Luzuriaga fue trabajadora del Servicio Cántabro de Salud (SCS) -terapeuta ocupacional- y se ofreció "con mucho entusiasmo" a ser la primera vacunada en Cantabria, ya que estaba "muy concienciada" de la importancia de vacunarse y ha estado animando al resto de compañeros del CAD a que lo hagan también. La mujer, que se ha mostrado "muy agradecida" por ser la primera en la región, ha descansado durante 15 minutos tras recibir su dosis y a continuación se ha marchado a dar su paseo diario.

Castilla y León

Áureo López García, un hombre de 88 años y usuario de la Residencia Santa Eugenia de Cevico de la Torre (Palencia), ha sido la primera persona de Castilla y León en recibir la vacuna contra el coronavirus.

A Áureo le han administrado la primera de las 122 dosis que se pondrán hoy entre los 82 residentes y los 40 trabajadores del centro sanitario. Además, Domitila Bilbao Calleja, ha sido también la primera de las empleadas de la residencia en vacunarse.

Áureo López se mostraba "satisfecho" y "contento" por haber sido elegido el primero en Castilla y León para vacunarse. "He confiado siempre en ello y tenía mucha ilusión. Además tengo esperanza en que podamos mejorar porque esto es la leche", se ha sincerado.

López recuerda que a los 21 días se tiene que poner la segunda dosis esperanzado en que, a partir de ese momento, puedan tener algo de "libertad". "Llevamos diez meses sin pisar asfalto. Estaba acostumbrado a andar cuatro o cinco kilómetros, me ha frenado las piernas estos meses", ha continuado.

El residente ha señalado que, de momento, no ha notado "ninguna reacción". "Me encuentro perfecto, no sé si a la larga notaré algún tipo de reacción, pero estoy bien y muy contento de haberlo hecho", ha incidido para concluir animando a la gente a que se vacune. "Mal no nos va a hacer, si mejoramos es un éxito", ha señalado.

Castilla-La Mancha

Araceli Rosario Hidalgo, interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara desde el año 2013 y con 96 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en España a las 9.00 horas.

Unos minutos después se le ha administrado la vacuna a Mónica Tapias, nacida en 1972, técnico de cuidados auxiliar de enfermería (TCAE) que trabaja en dicho centro desde hace diez años. Araceli tiene una hija y un hijo, cuatro nietos y un bisnieto y es oriunda de Guadix (Granada), pero lleva 25 años empadronada en Guadalajara y Mónica es natural de Guadalajara.

Cataluña

Josefa Pérez, de 89 años, ha sido la primera persona en recibir la vacunación contra el coronavirus en Cataluña el mediodía de este domingo en la residencia de ancianos Feixa Llarga, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La enfermera que la ha vacunado ha sido Idoia Crespo, que a continuación también ha suministrado una dosis a la directora del centro, Conxita Barbeta, de 52 años.

Han sido dos de las 1.595 dosis de la vacuna de Pfizer que ha recibido Cataluña para este domingo, y en las próximas horas se vacunará también en una residencia de cada una de las regiones sanitarias catalanas.

Comunidad Valenciana

Batiste Martí, interno de la residencia de mayores Virgen del Milagro de Rafelbunyol (Valencia), de 81 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. Unos minutos después se le ha administrado la dosis a Josefa Martínez, directora del centro.

"Un poco nervioso", ha confesado Batiste, al tiempo que ha admitido que "no ha dormido mucho" la pasada noche. Tras recibir la inyección, ha afirmado que no había sido "nada" y que estaba "contento". "Ha sigut una punxaeta i au" (ha sido un pinchacito y ya), ha asegurado. Después, Josefa ha recibido la vacuna. Tanto Batiste como Josefa han permanecido unos minutos sentadas tras recibir las vacunas, sin sufrir ningún tipo de reacción.

Extremadura

La campaña de vacunación contra la Covid-19 ha comenzado este domingo en Extremadura, al igual que en el resto de España, en la residencia Rosalba de Mérida. Vicente Mirón, un usuario de 72 años de Ceclavín, ha sido el primero en recibir la primera de las dosis de la vacuna de Pfizer que han llegado este mismo domingo a la comunidad autónoma, según el plan avanzado este pasado sábado por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Este domingo está previsto vacunar en esta residencia privada y en otra de la capital extremeña, El Prado, en este caso pública. Para este lunes está previsto que se comience a vacunar en residencias de Cáceres y Badajoz.

Galicia

Nieves Cabo Vidal, una compostelana de 82 años residente del centro de mayores público Porta do Camiño de Santiago, ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra la covid-19 en Galicia, tras lo cual ha confesado sentirse "contentísima" y "como nueva". "Estoy muy alegre por 'dar' la vacuna la primera e invito a todos a que la 'den'", ha manifestado la anciana, visiblemente alegre, en una histórica comparecencia ante los medios en una carpa en las inmediaciones de la residencia.

Allí, acompañada por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, por la de Política Social, Fabiola García, y por Yolanda, una enfermera que compone el equipo de vacunación del Servizo Galego de Saúde (Sergas), la octogenaria ha reconocido que no tenía "miedo ninguno" a recibir la primera dosis de Pfizer-BioNTech, que además "no la sintió". "Si tengo que darla otra vez, la doy", ha añadido.

Tras referirse al virus como "el bicho" y preguntarse "quién lo mandaría", Nieves Cabo ha deseado que "ojalá la vacuna sea buena" porque "mató a mucha gente". "Y dios quiera que no mate a más", ha proclamado.

Madrid

Nicanor, de 72 años, residente en la Residencia de Mayores de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), ha sido el primer madrileño en recibir la primera vacuna contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid, ha informado el Gobierno regional.

Procedente de Badajoz, vive en Vallecas desde los 4 años y desde hace dos reside junto a su mujer en esta residencia. Madrid comienza así este domingo la vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis en tres residencias de mayores.

Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por la compañía Pfizer han llegado a la residencia de Vallecas a las 12.26 horas en una furgoneta custodiada por la Policía Nacional. El primero en vacunarse ha sido Nicanor, que, tras recibir la vacuna entre aplausos de los sanitarios, ha declarado que no ha sentido dolor: "No me he enterado de nada. Todo perfecto".

Murcia

Josefa, una mujer de 83 años y usuaria de la Residencia de Personas Mayores de San Pedro del Pinatar, ha sido la primera persona de la Región de Murcia en recibir la vacuna contra el coronavirus. "Nerviosa por el momento y por la expectación, la ha recibido con muchas ganas por haber sido la primera persona", ha comentado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

El presidente, que ha estado acompañado por el portavoz de Salud, Jaime Pérez, ha calificado la fecha de hoy domingo de "día histórico" y de "día para la esperanza", pero López Miras también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, porque "este momento de esperanza no puede servir para relajarnos".

Navarra

El pamplonés Francisco Guerrero Cana, de 70 años y residente desde hace ocho en la Residencia 'El Vergel' de Pamplona, ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Navarra.

Tras serle administrada la dosis, Francisco Guerrero, quien tiene un hijo, nuera y dos nietas, ha reconocido sentirse "encantado" y ha expresado que esta vacuna ha generado "mucha alegría" entre todas personas residentes del centro. También ha agradecido la labor del personal de la residencia durante estos meses, quienes "han trabajado sin parar".

En un acto con los medios de comunicación, que ha contado con la participación de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, las consejeras de Derechos Sociales y de Salud, Carmen Maeztu y Santos Induráin, así como la directora del centro El Vergel, Montse Equiza; Guerrero ha reconocido que "al principio era un poco reacio" a ponerse la vacuna "porque me da un poco de miedo" pero, según ha explicado, la directora del centro, Montse Equiza, le convenció. Ha resaltado que la vacuna "nos da mucha alegría" y ha esperado que la situación se vaya "poco a poco arreglando".

Francisco Guerrero ha destacado que "hemos pasado un año un poco mal, suerte que aquí no entró -el virus-, pero lo hemos pasado mal: no poder salir, no había visitas". También ha señalado que "estábamos un poco asustados" y ha destacado que los trabajadores del centro "estaban todos pendientes" y "venga a trabajar sin parar".

País Vasco

Tres mujeres de 91, 87 y 80 años de edad han sido finalmente las tres primeras personas vacunadas de Euskadi que ha arrancado este domingo de manera simultánea en otras tantas residencias de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

De este modo, Bernardina Escudero, de 87 años, ha sido la primera usuaria de la residencia Caser Betharram de Hondarribia, en Gipuzkoa, en recibir la vacuna de Pfizer contra la covid-19.

En el caso de la residencia Ajuria de Vitoria, la primera vacunada ha sido Consuelo Landa, de 91 años, mientras que Begoña del Olmo, de 80 años, ha recibido la primera dosis en la residencia del IFAS en Elorrio (Bizkaia).

La Rioja

Javier Martín, interno de la residencia Hogar Madre de Dios de Haro, de 68 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en La Rioja. "Me he puesto un poco nervioso pero es algo normal, aparte no me importa... yo aguanto todo", ha afirmado a los medios de comunicación.

Tras recibir la vacuna ha reconocido, además, que "no pensaba que fuera a ser el primero en La Rioja pero estoy encantado" y asegura estar esperanzado porque "tengo muchas ganas de ver a mi nietillo".

Ceuta y Melilla

�� A las 10.00h de hoy, 27 de diciembre de 2020, la Ciudad de Melilla inicia el camino hacia el fin.



Rosa Maria Yebra, trabajadora de la Residencia de Mayores, se ha vacunado contra la COVID-19.



Gracias! ���� #Esperanzapic.twitter.com/y1eoNt589k — Moha Mohamed Mohand (@Moha3M) December 27, 2020

El director de la Residencia Nuestra Señora de África, Gonzalo Barredo, y Francisco Fernández Isado, residente de 81 años, han sido los primeros vacunados ceutís. Por otro lado, Rosa María Yebra, trabajadora de la Residencia de Mayores de Melilla, ha sido la primera melillense que ha recibido una dosis de la vacuna.