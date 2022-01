La original y divertida imagen con la que Carlos Herrera da la bienvenida al 2022

Pasadas ya unas horas de esteNuevo Año 2022, todavía seguimos recibiendo felicitaciones con los mejores deseos. Si, por primera vez, tomamos las uvas enTRECE junto a Antonio Jiménez y Rosa López desde Granada, no nos puede faltar el mensaje de alguno de los locutores de COPE.

Nos referimos al mismísimo, Carlos Herrera, presentador y director de ‘Herrera en COPE’ que no ha perdido la oportunidad de mandar su deseo de Año Nuevo a sus oyentes y seguidores.

Así que hace unos minutos el propio Herrera subía a su perfil de Instagram una original foto para celebrar este 2022. Como podemos ver, Carlos luce una elegante chaqueta de cuadros en tonos azules, amarillos y beiges. Chaqueta a la que no le falta, como es costumbre en la indumentaria del presentador, el pañuelo en el bolsillo.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención de esta imagen, es el complemento que Herrera ha elegido para sus ojos: unas llamativas gafas rojas con el número del año al que hace apenas unas horas hemos dado la bienvenida, el 2022.

Además, al igual que hacemos todos, Carlos también ha expresado su deseo para este Año Nuevo: “A ver cómo sale el 22. Feliz año nuevo”, y termina felicitando a todos sus seguidores.

NAVIDAD Y VILLANCICOS EN FAMILIA

Durante estos días, Carlos Hererra está disfrutado de unas pequeñas vacaciones, interrumpidas el mismo día de Nochebuena cuando aprovechó el momento de celebrar la Navidad junto a los oyentes y, también junto a sus hijos Alberto Herrera y Rocío Crusset para ofrecernos los mejores villancicos para estas Navidades.

Desde clásicos en voces tan magníficas como las de Billy Squier, Frank Sinatra O Nat King Cole hasta las versiones más flamencas de la mano de Triana Pura o Manuel Lombo. "Los Herrera les acompañamos con mucho gusto en el tiempo más hermoso del año. La Navidad es un momento particularmente singular. Cada uno lo afronta desde la memoria, desde la felicidad, algunos desde la melancolía o la nostalgia... Pero acompañados por la música, crearemos ambiente", dijo Herrera.

Por la noche, la familia Herrera disfrutó de la cena de Nochebuena, que el pasado anoche resultó ser atípica ya que miles de españoles tuvieron que cancelar sus planes por culpa de la covid. Sin embargo, ellos, afortunados sí pudieron estar juntos aunque les pasó algo de factura. El lunes, contaba Alberto en ‘Herrera en COPE’ cómo había sido esas cena y cómo lo habían celebrado.

Una cena de la que Carlos Herrera no pudo disfrutar del todo al no encontrarse en plena forma pudo encontrar en plena forma por un dolor de estómago. “El síndrome de diógenes en casa está haciendo que cada año vaya cayendo gente. Goyo cayó el día 23 con dolor de barriga, al comerse la butifarra. Debería de haber algo que fuese también “asesino” porque al jefe le dio también un poquito de dolor de barriga y estuvo un poco postrado un rato, pero pasamos una nochebuena muy agradable. Goyo y yo disfrutamos de todo”, contaba el hijo de de Carlos Herrera.

Goyo González también confirmaba que pasaron un muy buen rato, sobre todo en la cocina: “Nosotros sobre todo en la cocina y después hubo una parte de esa reunión familiar que se dedicó a jugar a las cartas, al trivial, a conversar, hubo musiquita de fondo nada más, todo bastante tranquilo y sereno”.

Y Alberto seguía contando detalles de aquee día en familia: “Tengo que decir que Goyo, ya que el jefe estaba un poco indispuesto, no le dio tiempo a ver que Goyo hizo unos tacos mexicanos, que han sido los mejores que me he comido nunca”.