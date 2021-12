Vuelve a escuchar "Herrera en familia y en Navidad" con Carlos Herrera y sus dos hijos

Un año más, Carlos Herrera ha entrado en los hogares de toda España para celebrar junto a los oyentes las horas previas a la cena de Nochebuena. Acompañado de sus hijos Rocío y Alberto, el comunicador líder de la radio española ha disfrutado de dos horas con los mejores villancicos. Desde clásicos en voces tan magníficas como las de Billy Squier, Frank Sinatra O Nat King Cole hasta las versiones más flamencas de la mano de Triana Pura o Manuel Lombo. "Los Herrera les acompañamos con mucho gusto en el tiempo más hermoso del año. La Navidad es un momento particularmente singular. Cada uno lo afronta desde la memoria, desde la felicidad, algunos desde la melancolía o la nostalgia... Pero acompañados por la música, crearemos ambiente", ha dicho Herrera.

Su hijo Alberto ha aceptado el reto de sumar a la playlist navideña algunos de los mejores villancicos de ahora y de siempre. "La Navidad es un periodo del año que me apasiona. Te agradezco que este año me hayas permitido el lujo de elegir yo algunas canciones", ha dicho Alberto a su padre.

El recital navideño ha arrancado con Kylie Minogue versionando el famoso "It's the most wonderful time of the Year". Después, han llegado Billy Squier y su "Christmas Is The Time To Say 'I Love You'", Rod Stewart y "Santa Claus is comin' to town" o el "White Christimas" interpretado por Alejandro Fernández junto a la orquesta de Viena.

India Martínez y Salvador Beltrán con "Estrella de Navidad", Jamie Cullum y su "This winter", Manuel Lombo con "Portal de Belén", PJ Morton y el tradicional "All I want for Christmas is you", Michael Bublé con "Holly Jolly Christmas" o Juanlu Montoya con "Llega la Navidad" son otros de los grandes 'hits' del género del villancico que han compartido padre e hijo con los oyentes durante la primera hora.

En la segunda, la música ha seguido siendo la protagonista con Ella Fitzgerald y "Frosty the snowman", Hannah Kerr y su "Winter Wonderland", Triana Pura, Raya Real, Brenda Lee y "Rockin' Around the Christmas Tree", Bing Crosby con "It's Beginning To Look Like Christmas", María Toledo, Lya y Manuel Cortés cantando juntos "Romero santo", Nat King Cole con "Oh Holy Night" y un doblete de Frank Sinatra rescatando sus inolvidables "Let it snow" y "Christmas memories".

En esa segunda hora se ha unido a la reunión familiar Rocío Crusset, que ha ensalzado las croquetas de su padre y su sopa de puchero. Este año, Rocío ha podido viajar a España para reunirse con su familia. Algo que no pudo hacer el año anterior por la pandemia. "Yo lo celebré con la familia del Manso, que no son muy navideños", ha contado Rocío. Pero, ¿quién es El Manso? "El Manso es el muchacho que le habla a mi hermana y cariñosamente le hemos puesto ese mote en la familia", matiza Alberto. El hijo de Herrera también ha desvelado durante la conversación que a su madre, Mariló Montero, no le gustan los galets, muy típicos en la comida del día de Navidad en Cataluña.

No te pierdas las dos mejores horas de la radio con Herrera y sus hijos repasando los villancicos imprescindibles de cualquier Navidad.