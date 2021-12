Juanma Castaño y Joaquín revelan cuáles serán sus menús para esta Nochebuena: "Nos ponemos el delantal"

Las cenas de Nochebuena están a la vuelta de la esquina, y ya desde tempranas horas de la mañana, las cocinas españolas empiezan a tener actividad a expensas de los encuentros familiares y las reuniones más especiales de todo el año. La de hoy es quizá la cena más especial y tradicional que hay en España, por eso, los procedimientos deben ser muy meticulosos y cuidadosos para que todo salga a la perfección y no haya ningún susto estomacal cuando estemos jugando al bingo o al trivial.

Por eso precisamente, todo lo que ocurra en cada uno de los hogares de nuestro país debe llevarse a cabo de la mejor manera posible, y todas y cada una de las cocinas son especialmente importantes. Por ello, en Herrera en COPE, hemo querido viajar a dos puntos del mapa de la geografía de España en los que a buen seguro habrá mucha actividad: Gijón y Sevilla. Allí hemos hablado con Juanma Castaño, presentador de El Partidazo de COPE y ganador de Masterchef, y con Joaquín Sánchez, jugador y capitán del Real Betis Balompié.

Para Juanma Castaño, es una noche "muy estresante", porque el haber ganado el concurso de cocina, le hace ver que "no hay nada peor para esta noche". En un primer momento, había pensado en repetir el menú de la final de MasterChef, aunque finalmente va a optar por un menú variado en el que será él mismo el que se coloque a los mandos de los fogones de su cocina. Eso sí, nos ha querido dejar claro que en Nochevieja no se va a repetir la situación, "para fin de año, me los llevo a todos a un restaurante, a mí no me vuelven a pillar". Será entonces cuando más gente se junte para celebrar la Navidad.

Colgando las botas y sacando el delantal

Si viajamos un poco más al sur, o bastante más al sur mejor dicho, llegamos a la casa de Joaquín, que la verdad que era bastante sincero: "Alberto amigo, si te soy sincero me acabo de levantar". Y es que eran las 10 y poco de la mañana y el capitán del Betis aún no se había puesto el delantal para empezar a hacer algo que le encanta. "Lo mío es el marisco, me encanta"; por unas horas el veterano jugador va a colgar sus botas y su camiseta del Betis, para colocarse los trapos necesarios para su difícil misión: "alguien tiene que pelar el marisco y ese voy a ser yo".

Joaquín, consciente de que van a ser unas navidades un tanto peculiares, nuevamente, afirma que no serán muchos los que se junten esta noche en su casa, pero que harán todo lo posible porque sea una Nochebuena lo más normalizada posible, algo que va a ser fundamental para que los ánimos no decaigan y lleguemos en el mejor momento posible a la fiesta de este fin de año, el próximo 31 de diciembre.