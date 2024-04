Así es el día a día de una persona con disociación del dolor: "Hay una desconexión entre cuerpo y cabeza"

Luda Merino tiene 23 años y siempre se ha sentido profundamente distinta al resto. Quizás su adopción es el origen de que no sintiese nada hasta sus 15 años, y es que literalmente Luda no sintió dolor físico durante todo este tiempo. Su cerebro desconectaba su mente de la realidad y aunque se diese un golpe fuerte no reaccionaba, pero no es solo dolor, tampoco sentía frío o fatiga.

Esta disociación supone "una desconexión entre lo que ocurre en tu cuerpo y en tu cabeza". Hay varios tipos y Luda sufre uno moderado. En su entrevista con Alberto Herrera ha explicado cómo fue su infancia sin ser consciente de lo que le ocurría y cómo, a día de hoy, convive con esta enfermedad.

Además, la infancia de esta joven fue realmente complicada. Vivió en un orfanato hasta que fue adoptada hace ya diez años, en enero de 2024. Una fecha que tiene marcada en el calendario y que celebra más que su propio cumpleaños.

"Llegué a España el 23 de enero, en verdad son varios días, mi madre fue a recogerme y cogimos varios aviones hasta que llegamos a Barajas. Celebramos el día 23 que es cuando llegué y conocí a mi familia. Mi madre ya había hecho otro viaje antes y en el segundo ya fue a por mí".

