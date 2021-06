Así debemos usar la mascarilla a partir del 26 de junio

Este sábado 26 de junio, España podrá decir adiós al uso de la mascarilla al aire libre. Así lo anunció hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este jueves se aprobará en un Consejo de Ministros Extraordinario.

Una decisión que ha generado cierto debate ya no solo a nivel institucional entre Gobierno y Comunidades Autónomas sino también en la población. A pesar de que el ritmo de vacunación es bueno, es cierto, que todavía el riesgo de contagios preocupa en algunas zonas, sobre todo en Andalucía, y no podemos olvidar el peligro de la variante Delta que ya ha aparecido en nuestro país.

Lo que está claro es que España sigue la senda de otros países de la UE, Italia tomará este medida a partir del lunes. Sin embargo, los expertos consideran precipitada esta medida y llaman al “sentido común” y a la “prudencia”.

En breve conoceremos la letra pequeña que salga de esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud, cuando podremos quitarnos la mascarilla y cuando no. Las aglomeraciones son clave, debemos mantener la boca protegida siempre que estemos en grupos multitudinarios de personas en las que no podamos guardar la distancia de seguridad recomendada. También supone un cambio legislativo, hay que cambiar mediante decreto la ley aprobada el 29 de marzo sobre medidas urgentes contra el coronavirus que recogía la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios cerrados, al aire libre y en los transportes.

Y entre tanto, algunas comunidades van a seguir recomendando su uso, al igual que entre los ciudadanos hay quienes seguirán llevando la mascarilla por la calle y otros que no.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que no se trata, a partir del próximo sábado, de “lanzar a la basura todas las mascarillas que teníamos en casa y salir a la calle sin ellas y no echarlas de menos. No es así”, advierte el catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública, José María Martín Moreno, en ‘Herrera en COPE’. Por eso recalca que “debemos llevarlas en una bolsa higiénica o en un sobre para poder utilizarla en aquellas situaciones donde haya aglomeraciones o no se pueda guardar la distancia de seguridad”.

Recuerda el doctor que “la mascarilla es una herramienta de protección personal y para proteger a los demás también y, debe ser utilizada cuando sea preciso. Y en cualquier caso hay que llevarla a mano”.

Señala Martín que “la propia normativa a va a exigir seguir llevándola en transporte público, en locales cerrados, en comercios, en museos…. No nos podemos olvidar y tirarla a la basura directamente”, a la vez que considera que en el exterior “el Consejo Interterritorial va a determinar que cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de metro y medio es absolutamente recomendable el uso de la mascarilla”.