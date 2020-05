Arrimadas: “Al PSOE no le gusta que funcionen tan bien los gobiernos de PP y Ciudadanos"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pasado por 'Herrera en COPE' justo antes de comenzar su baja, ya que está a punto de dar a luz. Arrimadas ha evitado pronunciarse directamente sobre si su grupo apoyará o no una nueva prórroga del estado de alarma.

Ciudadanos y la prórroga del estado de alarma

Arrimadas ha asegurado que no tiene constancia de que el Gobierno pretenda solicitar una prórroga de 30 días, en lugar de los 15 que están durando hasta ahora: “No he escuchado a nadie del Gobierno decir públicamente que quiera pedir 30 días seguidos de prórroga del estado de alarma”.

La líder de Cs ha manifestado su deseo de que la nueva prórroga se solicite por dos semanas y ha evitado explicar el sentido de su voto: “Nosotros no garantizamos ningún apoyo a priori a nada de lo que presente Sánchez. Cualquier apoyo tendrá que negociarse”.

Arrimadas ha negado además cualquier alianza de su formación con el Gobierno, y ha recordado que el acuerdo de la semana pasada fue puntual y fruto de la extraordinaria situación que vive el país: “Me sorprendió la interpretación que se hizo de la votación de la semana pasada. España no podía salir del estado de alarma”.

En cualquier caso, Arrimadas solicita al Gobierno que tenga en mente un plan alternativo para salir de esta situación: “Hay que ir pensando en una salida ordenada de esta situación. Exigimos a Sánchez un plan b y esa es una de las condiciones que pusimos para la prórroga. Ayer por primera vez, la vicepresidenta Calvo reconoció en el Senado que estaban trabajando en un plan b”.

Arrimadas ha recordado además que "este gobierno no me gusta nada. Yo propuse un plan alternativo a este gobierno cuando otros decían. Que gobiernen y arruinen España y ya llegaremos nosotros a salvarla”. Y ha afirmado que la caída del estado de alarma no habría perjudicado a Sánchez y sí a España: “Si decaía el estado de alarma, habríamos seguido teniendo a Sánchez y a Iglesias, y encima culpando de la situación a la oposición”.

Para la líder de Cs, es necesario hacer obligatorio el uso de mascarillas en todos los lugares públicos: “En Madrid y Barcelona es imposible salir a la calle sin encontrarte con muchísima gente. Somos partidarios de que el uso de mascarillas sea obligatorio”.

Y ha mostrado su preocupación por el hecho de que solo el 5% de la población esté inmunizada: “La información del estudio de seroprevalencia no es buena. Hay que tomarse esto muy en serio y el Gobierno tiene que rectificar mucho”.

Arrimadas defiende la buena relación entre Ciudadanos y PP

Arrimadas ha defendido la buena relación de su partido con el Partido Popular: “Tengo muy buena relación con Casado y mañana nos vamos a reunir para hablar de la situación nacional y también de los gobiernos autonómicos que compartimos”.

Y ha exigido a Pedro Sánchez que llame más al líder de la oposición: “Sánchez debería llamar mucho más a Casado que al PNV o a ERC”.

Arrimadas ha criticado además las declaraciones del socialista Rafael Simancas, que culpaba a la Comunidad de Madrid de los malos datos de fallecidos a nivel nacional: “Escuché ayer unas declaraciones de Simancas que me parecen indignantes y vomitivas. Y resulta que a este señor se le ha designado para la comisión de reconstrucción”.

Para Arrimadas, existe una campaña del PSOE contra los gobiernos de PP y Ciudadanos: “Al PSOE no le gusta que funcionen tan bien los gobiernos de PP y Ciudadanos. Son ejemplos de gestión y tenemos una magnífica relación con el PP”.

Los presupuestos, lejanos

Arrimadas no ha querido decir si su partido apoyaría o no unos posibles presupuestos generales. Un escenario que ve lejano: “El escenario de los presupuestos no se ha abierto. Lo ideal sería que el Gobierno consensuara las medidas económicas con la oposición y los agentes sociales e ir a Europa con todo pactado”.

La líder de Ciudadanos ha asegurado que siempre hará lo mejor para España: “Hay que elevarse de los debates de partido y centrarnos en la situación económica y sanitaria. El gobierno que tenemos es este. En un momento en el que han muerto 27.000 personas, la gente lleva meses sin cobrar, tenemos la obligación de ser lo más útiles posible”.

Preguntada por su antecesor en el cargo, Albert Rivera, ha explicado que habla mucho con él, pero no de política: “Hablo de vez en cuando con el señor Rivera. Hablamos de temas personales, de los embarazos, pero no hablamos de política. Él asumió su responsabilidad, como no ha hecho nadie y tiene derecho a hacer su vida”.