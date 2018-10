Arrimadas: "Es un sinsentido que los Presupuestos se negocien en una cárcel"

La líder de Ciudadanos (CS) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha calificado en “Herrera en COPE” como “un sinsentido más” la visita que Pablo Iglesias quiere realizar a la cárcel donde se encuentra Oriol Junqueras para tratar de conseguir el respaldo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado. “España es el único país europeo que está negociando los Presupuestos en una prisión con un señor que ha intentado romper el país. Un sinsentido más del procés y del gobierno de Sánchez que se apoya en aquellos que hace un año dieron un golpe de estado y que por ello están en la cárcel".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA A INÉS ARRIMADAS EN 'HERRERA EN COPE'

En su opinión, Pablo Iglesias podría ofrecer a Junqueras a cambio del apoyo de Esquerra el “seguir mirando hacia otro lado”. “Los Presupuestos o las leyes que se han aprobado con partidos independentistas siempre han tenido la misma contrapartida, nunca piden hacer comisiones de investigación, ni mejoras para los autónomos, ni impulsar reformas en España. No les interesa que España vaya mejor”.

Ahora tratarán de “sacar algún tipo de impunidad penal para los que dieron un golpe de Estado”, añade.

Inés Arrimadas no descarta bloquear los Presupuestos si no respetan el objetivo de déficit. Asegura que van a esperar a conocer en detalle las cuentas del gobierno de Sánchez ya que aún no se han registrado en el Congreso. "Tenemos la obligación de defender el cumplimento de ley y no dar normalidad a unos Presupuestos que vuelven a subir los impuestos a la clase media y que son 'fake', que dicen una cosa en Bruselas y otra en España y que además no se presentan con intención de ser aplicados, sino de hacer un acto electoral”.

En este sentido, señala que quien está bloqueando las cuestiones importantes de este país es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez al que “lo único que le importa es estar en Moncloa”.

"El PSOE siempre incumple en regeneración democrática"

Por otro lado asegura que el Gobierno recurre “a regañadientes” la reprobacion del Rey en el Parlamento catalán. “He visto barbaridades en el Parlament y el gobierno de España no ha movido ni un dedo para no enfadar a Torra, Junqueras y Rufián, porque Sánchez les debe Moncloa. Pero que desde un parlamento autonómico se pretenda derogar el sistema democrático de nuestro país, clama el cielo".

"Mucho recurso al Constitucional pero quien está negociando los PGE con Podemos y los separatistas, es el PSOE. El futuro de España lo están dejando en manos de partidos que quiere destruir el sistema democrático”.

Sobre las elecciones andaluzas, Inés Arrimadas dice que no volverán a investir a Susana Díaz como presidenta porque “siempre inclumple en termas de regeneración democrática".

Afirma además que el calendario judicial ha pesado a la hora de convocar elecciones y la presidenta regional “en vez de enfrentarse a la corrupción ha decidido ir a las urnas".