La apuesta de un joven de Santander a su amiga hace 25 años: Termina en el hospital de Valdecilla

La historia del día de 'Herrera en COPE' arranca con una nota. "Te apuesto un helado a que apruebas, como siempre", eso decía la nota que Jaime le dejó a Teresa un día de 1998. Los dos hicieron todos el BUP en el instituto y se hicieron muy amigos. ¿Quieres escuchar la historia completa? No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio

Carlos Herrera confiesa cómo castigaba a sus hijos Alberto y Rocío cuando se portaban mal: "De todo" Rocío Crusset y Alberto Herrera no siempre fueron los jóvenes a los que hoy conocemos tan bien, cuando eran pequeños su padre tuvo que regañarles en más de una ocasión Redacción Herrera en COPEMadrid 04 oct 2023 - 08:45





Jaime, que ha contado su historia en redes, indica que era un poco relajado con los estudios y Teresa sacaba notazas. Aún así, el día de "te apuesto un helado..." ella estaba nerviosa. El examen de matemáticas le había salido de pena. O eso decía ella. Pero a Jaime no le cuadraba que su amiga pudiese tropezar en una materia.

Así que él le pasó una nota. "Te apuesto un helado a que apruebas como siempre". Y ella firmó: "Yo, Teresa, en pleno uso de mis facultades mentales apuesto un helado a que suspendo matemáticas". Y escribió la fecha.

Esta semana se han cumplido 25 años del pacto. Jaime y Teresa siguieron caminos distintos. Llegó la selectividad, la universidad, el trabajo, la familia y se perdieron la pista. Sin embargo, Jaime acaba de encontrar entre sus viejos papeles esa nota.

Qué casualidad. Él estudió Telecomunicaciones y le perdió la pista a Teresa. Pero acaba de encontrarla en redes. Es médico en el hospital de Valdecilla y allí se ha plantado Jaime esta semana. La ha saludado y también le ha dicho que le debe un helado.

Y se han hecho una foto de sus zapatos. Él llevaba unas converse y ella unas cuñas de esparto. Los zapatos, esos que nos dirigen al azar, ese sitio donde la vida es impredecible pero muchísimo más divertida. Bonito, ¿verdad?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una profesora compartió la nota que le dejó su alumno y el pequeño también se hizo viral en redes: "No funcionará"

El protagonista de esa historia se llama Iker, un niño que decidió responder a su profesora y escribirle una nota que ni mucho menos dejó indiferente a la docente.

Es más, no dudó en compartir en Twitter la insólita nota. La usuaria Ana Ann dio a conocer a este pequeño, que se trata de uno de sus alumnos seguramente más extrovertidos y sociables. Y es que, ni corto ni perezoso, el pequeño de 9 años quiso comentar a su profesora que su decisión de alejarle de algunos compañeros, probablemente para que no hable tanto durante las clases, no va a surtir mucho efecto.

El tweet, que la profesora Ana tituló como "el mejor martes de tuit a mano que he visto últimamente", acumuló ya más de 5.300 'me gusta' y respuestas de todo tipo. Sobre todo, eran muchos los comentarios de usuarios que se veían identificados con el niño o que ven potencial en su actitud. "Llegará lejos" o "en todas las clases debería haber un Iker".

Una joven de Zaragoza dejó una nota a su vecino, se encontraron en Twitter y su conversación se hizo viral

En este caso, la nota que dejó una joven a su vecino de Zaragoza se convirtió en el comienzo de una conversación un tanto curiosa que ha despertado el interés en Twitter. Hugo, como se llama el chico, publicó en su perfil una foto de la nota que le ha dejado su vecina, junto a la frase "que mona mi vecina".





"Me gustan mucho las canciones que pones, pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na más). PD: He visto que te gusta el rap y Kase-O, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap. Lágrimas de Sangre y Natos y Waor", se podía leer en la misma.

Lo que no se esperaba Hugo es que el tuit se hiciera viral y que apenas cuatro horas después, su vecina, Rachel, diera con él. "Hola soy tu vecina", escribía ella como respuesta. "Qué alegría. Mañana baja y nos echamos unas cañas", podía leerse también en la contestación de Raquel. Un relato que da cuenta del poder positivo que también tiene en numerosas ocasiones las redes sociales.