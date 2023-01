El apodo de la reina Isabel II y las peleas con su hermano: el Príncipe Harry arrasa las librerías de España

Tras la publicación por un error en las librerías españolas hace cinco días, hoy la biografía del príncipe Enrique de Inglaterra está ya en las librerías británicas... Un nuevo escándalo del hijo pequeño del nuevo monarca, Carlos III, justo cuando éste se encuentra inmerso en una intensa campaña para ganarse el cariño de los ingleses antes de su coronación el próximo 6 de mayo. ¿Y qué cuenta en esas 410 polémicas páginas el príncipe Enrique?

El duque de Susexx siempre ha estado en el ojo del huracán: su boda con la actriz estadounidense Megan Markle ya supuso un auténtico 'boom' en los medios británicos... después llegó su posterior ruptura con la Casa Real Británica a la acusó de “racismo” y ahora estas memorias en las que cuenta el trauma que le causó la muerte de su madre, las peleas con su hermano mayor hasta llegar a las manos, el consumo de todo tipo de drogas, su participación la guerra de Afganistán en la que mató a 25 talibanes y, por supuesto, la tormentosa relación con la prensa británica...

Vamos a repasar algunas de las vivencias y recuerdos que recoge ese libro, “En la sombra”. Cuando el príncipe Harry tenía 12 años, fallece Diana de Gales en un accidente de tráfico en París... Sobre ese accidente en París, dice que ”fue como una cadena si quitas un eslabón (la prensa), el accidente no hubiera ocurrido”. El accidente le obsesionó hasta tal punto que quiso reabrir el caso, incluso volvió a recorrer el túnel a la misma velocidad a la que se estrelló su madre para saber “si era posible perder el control”. También recuerda que fue su abuelo, Felipe de Edimburgo, quien hizo de “celestina” en la relación del entonces príncipe Carlos y Diana Spencer...

"El libro más vendido en algunas plataformas"



De su hermano, el príncipe Guillermo dice que es su “archienemigo”... De hecho, cuenta que desde pequeños la relación fue muy mala y estuvo marcada por los celos y la competitividad.... Desvela también que su padre, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, les llamaban a su hermano y a él “el heredero” y “el repuesto o recambio”... Este último apodo es “spare” en inglés... De ahí viene, precisamente, el nombre del libro...

Un libro del que dedica 170 páginas a hablar de su mujer, Megan Markle, y del rechazo de varios miembros de la Corona británica a su matrimonio lo que hizo que se fueran a vivir a Estados Unidos.

Pues esta controvertida biografía se vende desde este martes en el Reino Unido. Ya es el libro más vendido en algunas plataformas digitales y, además, es uno de los más demandados de la última década en las compras anticipadas, en la preventa. Vamos hasta el Reino Unido para ver cómo se han despertado los británicos ya con estas polémicas revelaciones.

"En algunos de los aeropuertos se venden a mitad de precio (...) No hay mucha expectación porque no llevan muy bien este tema. No les gusta la figura de Harry porque son grandes defensores de William porque piensan que va a reinar. Así que no les gusta nada el libro, no tienen ningún interés y dicen que él y su mujer se están dando demasiado auto bombo", cuenta Lara Cereza, española que vive en Londres desde hace 9 años, sobre la recepción del libro en los ciudadanos ingleses. En cambio, en España, tal y como cuenta un librero, ha salido a la venta y ya se ha agotado.