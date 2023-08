Antonio Lobato, en 'Herrera en COPE': ''La F1 me salvó de abandonar el periodismo para siempre''

En Oviedo no había facultad de Periodismo , así que Antonio tuvo que viajar a Madrid a estudiar Periodismo y poder cumplir su sueño, pero en el año 2004 estuvo a punto de dejarlo todo y abrir una frutería, pero pasó frente a él uno de esos trenes que cambiaron su vida para siempre: el de la Fórmula uno.

‘’Cuando llevas muchos años de trabajo profesional en un sector siempre se atraviesan desiertos, momentos complicados y en aquellos años, en mi época anterior a la fórmula 1, atravesé un desierto muy bestia. Yo trabajaba en Telecinco, que en aquel momento era una tele que no tenía derechos de nada. No teníamos ni siquiera las imágenes del fútbol. Trabajaba para informativos y tenía que hacer una sección y dirigirla, pero apenas teníamos tiempo. Los deportes se maltrataron mucho en aquella época. Te llevabas 12 horas trabajando para hacer 2 minutos en el informativo. Decías ‘’Esto no me merece la pena’’. Perdí la vocación. En cuanto se convierte en algo rutinario y monótono dices ‘’ quiero dejar esto’’, pero apareció el tren de la Fórmula uno, si lo hubiera dejado’’.

El reputado periodista recuerda los Juegos Olímpicos del 92 como su mayor experiencia iniciática. Destaca que fue una escuela para él.

‘’Los juegos del 92 fueron una pasada, periodísticamente hablando. Una experiencia brutal que no podré olvidar jamás. Una paliza, porque estábamos en una radio que no tenía derechos y no tenía acreditaciones para nada, ni siquiera puesto de comentarista. Te tenías que buscar la vida como pudieras. Recuerdo estar retransmitiendo desde el lugar en donde se hacía el tenis. Tenía que usurpar teléfonos de periodistas de la televisión belga o holandesa para poder conectarme y entrar para mi radio. En la ceremonia de clausura salte al césped y me puse a entrevistar a atletas, deportistas, etc. Tenías que buscártelas''.

Lobato recuerda cómo fue seleccionado como narrador de la Fórmula Uno en Telecinco. Evento que marcó toda su carrera profesional. Al principio él era el encargado de idear el programa y buscar locutores:

''Los derechos de la Fórmula uno los consiguió Telecinco en el año 2004. Al director de informativos, Juan Pedro Valentin, Paolo Vasile le encarga hacer la Fórmula uno, que tiene que estar en informativos. Entonces me coge y me dice: ‘’Tenemos la fórmula 1, organízalo’’. Y le digo: ‘’¿Que organice el qué? Y me dice: ‘’Todo’’. Me pidió presentar un proyecto de todo lo necesario; medios, gente, formato, cámaras... En principio yo tenía que dirigir el proyecto, pero nos faltaba un narrador. Recuerdo el agobio tremendo de aquellos días en los que estaba buscando narradores. Me acuerdo de hacer un casting buscando narradores por todo el país y a mi jefe no le gustaban las cintas que yo le ponía. Cuando yo ya estoy desesperado porque faltaba menos de un mes para que empezara el mundial mi jefe me dice: ‘’Ya tenemos narrador’’. Me pone imágenes de ciclismo, de un giro de Italia del año 95, que había narrado yo. Tardé 10 segundos en darme cuenta de que era yo. Me dijo: ‘’Sí puedes hacerlo. Se lo hemos puesto a Paolo y vas a ser tú’’. Y ahí empezó todo’’.