Ángel Gómez de Ágreda: “Internet ha cambiado nuestros valores”

“El mundo no está cambiando deprisa, sino aceleradamente deprisa”. Lo dice el coronel del Ejército del Aire Ángel Gómez de Ágreda, en su libro “Mundo Orwell”. El ritmo evolutivo de las personas no es el mismo que el de las máquinas. Internet ha cambiado todo y mucho más en el futuro, y nos ha cambiado: “la percepción de tenerlo todo, nuestros valores, no desarrollamos la paciencia”.

Internet fue un desarrollo militar inicialmente para obtener decisiones más rápidas, pero enseguida pasó al mundo académico y civil. Asegura el coronel que Internet, “no es una ventana al mundo unidireccional”. Y esto es porque “no somos conscientes ni del peligro ni del daño que podemos causar”.

La ciberguerra es una realidad desde hace tiempo: “existe el apagón que hay por un ataque masivo de denegación de servicio error 404, similar a lo que puede pasar en Venezuela”.

Que la información solo nos reafirme en nuestras creencias: “es un problema gravísimo, y nos hace desechar todo lo que no va en nuestra línea”. Y no, las máquinas no dominarán el mundo: “dominarán lo que les dejemos que dominen” y además Carlos Herrera da la clave: “siempre se pueden apagar”.

La realidad más cruel es que “no tenemos derecho al olvido, confiaría más en la responsabilidad de las personas” y si hubiera que comparar el mundo con una película: “estamos viviendo algo de Avatar, y avanzando hacia aquella serie basada en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley”.