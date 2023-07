Enrique Cocero reflexiona sobre la visita del ministro de defensa ruso a Corea del Norte: "Busca aliados"

El consultor político, Enrique Cocero ha reflexionado esta mañana en en 'Herrera en COPE' sobre el escenario geopolítico actual, y en especial de aquel que involucra de forma directa a Rusia, China y Corea del Norte.

Hace poco hemos conocido la visita del ministro de defensa ruso Serguéi Shoigú a Corea del Norte, y ha acompañado a Kim Jong-un a una exhibición militar en la que se han mostrado misiles coreanos prohibidos.

No por afinidad, sino por conveniencia

La visita no es más que otra demostración propagandística de lazos entre estos países, que como con China, no se trata de una alianza de amor eterno, sino un "matrimonio de conveniencia", ha explicado el analista. "No se caen bien, pero tienen en común a todo aquel que tienen en contra".

Cocero comentaba que, por tanto, "no se extrañen si les digo que con Serguéi Shoigú se encuentra una delegación china que incluye a un miembro del Politburó del Partido Comunista Chino, Li Hongzhong".

"Si quieren ya la guinda del pastel, el motivo de la visita es la celebración del Día de la Vicotria, o, quitando la tralla propagandística, la celebración del 70 aniversario del fin de la Guerra de Corea del Norte", ha comentado con cierta ironía el analista político esta mañana en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Los misiles fueron prohibidos por la ONU, e irónicamente las resoluciones del Consejo de Seguridad se adoptaron con el apoyo de Rusia y China.

Así que, dejando atrás esta resolución, Serguéi Shoigú realiza ahora la primera visita de un ministro de defensa ruso a Corea del Norte desde la caída de la URSS. En una carta, Kim Jong-un ha agradecido a Putin la visita en el reconocimiento de una alianza estratégica "que puede que hasta ahora fuera más tácita que evidente", ha defendido Enrique Cocero.

En esa carta, según los medios norcoreanos, se recoge el interés de salvaguardar la soberanía, el desarrollo y los intereses de los dos países de las prácticas arbitrarias y despóticas de los imperialistas para lograr la justicia y la paz internacionales.

"Lo que más me impacta de todo esto es que la retórica sea la misma, y que si alguien está para hablar de imperialismo, sólo hay que echar un ojo a ciertos países de África. Además, la presencia de los Wagner en países centroafricanos, las inversiones de China en Etiopía, Nigeria, o sus tentativas en Guinea Ecuatorial...", ha argumentado preocupado Cocero.

Matices que van más allá

Aquí hay que hacer algún que otro apunte. El primero, que esta visita supone ser la primera visita de un miembro del gobierno ruso a Corea del Norte. El segundo, que Corea del Norte se había mostrado siempre muy recelosa de que las visitas rusas o chinas accedieran a conocer el desarrollo del programa nuclear norcoreano.

Por último, "que la visita de Serguéi Shoigú como ministro de defensa, supone congraciarse o dar el visto bueno de Rusia a esos programas nucleares y sus desarrollos. Y quiero recordar aquí por tanto, de forma irónica, que Europa es un problema para los europeos", ha alegado el analista.

Explicaba Cocero que se debe a que "Rusia mira al Pacífico, y EE.UU vigila lo que ocurre en el Pacífico. Es cierto que la guerra de Ucrania es una cuestión rusa, pero ya vemos donde busca Rusia sus aliados".

"Ahora bien, que nadie piense que entre Rusia, Corea y China no acabarán en algún conflicto directo, diplomático, político, comercial o de proxy, porque sus alianzas no son de sostenimineto, son de conveniencia ante un enemigo común. Así que un momento dado, el imperialista podrá acabar siendo cualquiera de ellos", ha finalizado el consultor político.