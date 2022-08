El análisis que hizo Herrera de la victoria del Betis en Europa League rompe los esquemas: "Cuando otros"

Los meses de julio y agosto son un gran momento para repasar lo que ha dado de sí la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, echamos la vista atrás a la victoria del Betis frente al Ferencvaros en Europa League. Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comenzaba el programa del día posterior a la victoria, analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la eliminación de restricciones en varios ámbitos de la sociedad, como es el caso de los campos de fútbol abiertos.

En clave futbolística ha comenzado Carlos Herrera su intervención, después de disfrutar de la victoria del Real Betis a domicilio en la Europa League: "Realmente hablar de fútbol es absurdo cuando la noticia está en el partido del Real Betis Balompié ayer frente al temible Ferencvaros en Hungría, donde ganó 1-3 en su campo. Cuando otros van arrastrándose por Europa. Cuando otros van sacando la cabeza de casualidad en el último minuto y aquellas otras cosas de angustia porque no pueden. Ahí está el Betis, damas y caballeros. Ahí está el Betis dando razón de ser del beticismo por ese inicio fulgurante, que es el comentario en todo el Viejo Continente".

Herrera también se ha referido a la relajación de las restricciones: "Pueden hacerse las conjeturas que ustedes quieran. El bicho sigue exactamente igual. Somos nosotros los que hemos cambiado gracias a que tenemos vacunas. Ayer tuvimos que lamentar 18 fallecidos, pero es un dato bajo en comparación con los que hemos tenido en el último año y medio".

También, el comunicador ha pedido cautela, aunque los datos son mejores. En este sentido ha señalado que el virus sigue entre nosotros, pero que la vacuna está ayudando a vencerlo: "Debemos seguir teniendo cautela. Pero disfrutemos de poder levantar un poco la cabeza, ya que esto todavía colea. Ante esto, solo vacunación y vacunación".





Por último, en clave política, el director de 'Herrera en COPE' se ha referido a la decisión del juez Llarena de comunicar a la justicia italiana que la euroorden contra Carles Puigdemont sigue activa, algo que fue rechazado hace unas jornadas por la Abogacía del Estado y que volvió a poner el punto de mira en la gestión que esta institución está haciendo desde que Sánchez llegase al poder: El juez Llarena le ha dicho a la jueza italiana que esas alegaciones que hace la defensa de Puigdemont sobre la postura de la Abogacia del Estado no son ciertas. Llarena ha enviado la notificación diciendo que la euroorden está activa, y que el único que puede cancelarla es él. Yo me pregunto, después de las declaraciones de la Abogacia del Estado, ¿los que la conforman no fueron a clase? Es un error que no puede ser protagonizado por personas que, en términos de Derecho, están en la primera fila. ¿Se imaginan que envían a Puigdemont? A ver que pasaría con las risas que Sánchez se echa con sus socios en las conocidas mesas.

