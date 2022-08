El análisis de Herrera sobre una de las principales claves del impacto que tuvo la sexta ola en España

Los meses de julio y agosto son una gran ocasión para repasar los mejores momentos de la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, recordamos el impacto que tuvo la sexta ola de covid en nuestro país.

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comenzaba el programa analizando las principales claves de la jornada, que pasaban, entre otros asuntos, por el alza de contagios que sigue registrando la sexta ola en nuestro país: "El coronavirus no da tregua. Volvemos a mirar el número de contagios, que sigo diciendo que ahora mismo no es la mejor manera de valorar la pandemia. Tenemos la certeza de que las vacunas funcionan y evitan una saturación del sistema sanitario. El problema ahora mismo está el número de bajas. Ómicron se contagia mucho sobre todo en días como hoy".

Además, el comunicador de COPE se ha referido a una de las claves que marcará la actualidad este lunes, el regreso a las aulas tras las fechas navideñas: "No abrir colegios, como alguien ha planteado, obliga a los padres a estar en casa y al absentismo laboral. Los niños vuelven al colegio con la misma indefinición del Gobierno, que sigue instaurado en el papel de comentarista de esta crisis sanitaria que está a punto de cumplir dos años.

El impacto de la pandemia en España

También, Herrera ha analizado algunas de claves esenciales para analizar en estos momentos el impacto de la pandemia en nuestro país: "Se ha instalado el pánico de otras olas, pero también la pasividad de muchas personas. Los datos nos dicen que las vacunas funcionan, pero si vamos a otras cifras oficiales del Ministerio de Sanidad podemos hablar también de tranquilidad. Ahora mismo, la probabilidad de que ingrese en una UCI o en la planta de un hospital es muy baja. Con estos datos el miedo está menos justificado, lo cual no implica que haya que ser menos responsable".

"Se están provocando otros problemas como es el caso de las bajas laborales o la saturación de los centros de atención primaria. Proliferan los casos asintomáticos, y eso no puede paralizar el país", ha subrayado Herrera.

En clave política, Herrera ha analizado la crítica al sector de la carne protagonizado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la pasada semana: "Ha regalado la pólvora necesaria al PP en Castilla y León para conseguir la mayoría absoluta, aunque luego habrá que contar hasta el último voto".

Por último, el director de 'Herrera en COPE' ha querido poner en valor que este tipo de declaraciones no son útiles para defender los intereses generales y nacionales de nuestro país: "El debate de la carne posiblemente se tenga que abrir, pero no en un periódico inglés. Por mucho que este señor diga ahora que es víctima de una campaña, de lo única que es víctima es de su conocimiento. El debate puede ser abierto, pero hay que tener en cuenta cuáles son los intereses generales y nacionales. Ellos no creen que exista ese interés general, es de esa parte de la izquierda".

