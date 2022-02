Ana Pastor: "Se está quebrantando el ejercicio del derecho al voto de un diputado"

El error de un diputado del PP en la votación salvaba la reforma laboral que se ha aprobado este jueves con 175 votos a favor frente a 174 en contra. Desde el PP han pedido a la Mesa del Congreso una reunión de "urgencia". Así se lo ha confirmado en 'Herrera en Cope', Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria del PP. "Hemos solicitado la convocatoria urgente de este órgano al entender que se está quebrantando el ejercicio del derecho al voto", del diputado Alberto Casero.

Ana Pastor ha explicado que en virtud de reglamento de la Cámara y de una resolución posterior del 21 de mayo del 2012 "se dirigieron a la Mesa para advertirle de que un diputado se estaba dirigiendo a los servicios de la Cámara para que anulara su voto telemático porque entendía que lo que reflejaba en el certificado no era lo que había votado".

El diputado, ha aclarado la vicesecretaria del PP "presentó un escrito en el que dice que en tiempo y forma comunicó que iba a votar telemáticamente y que al efectuar la votación, -que era 'no'-, advertió que en el certificado emitido decía 'sí".

Para la dirigente popular, el hecho de que "un diputado se dirija a la Mesa para que anule su voto porque entiende que no es lo que ha emitido y la Mesa no se reuna", es algo "que no se ha producido nunca".

En este sentido, señala Pastor "se obvió" a este órgano. La resolucion, advierte la popular "dice claramente que el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático, no podrá emitir su voto presencial sin la autorización expresa de la Mesa de la Cámara, que en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declara el voto del diputado nulo y no emitido".

La popular ha adelantado además que su grupo parlamentario ha presentado un escrito para solicitar a la presidencia que mientras tanto "no se publique la resolución de la votación".

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación recurrirá ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional la votación de la reforma laboral.