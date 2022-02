La intrahistoria del voto telemático que dio luz verde a la reforma laboral: "Vulnera el derecho del diputado"

La votación de la reforma laboral que se ha llevado a cabo este jueves en el Congreso de los Diputados ha terminado aprobando el Real Decreto del Gobierno, gracias al voto de Alberto Casero, un diputado del Partido Popular que se ha equivocado al votar de manera telemática, dando en el 'sí', en lugar de en el 'no' acordado en su partido. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha explicado lo ocurrido en 'El Cascabel' de TRECE, destacando que la mesa la cámara supo del error antes de iniciar la votación presencial, pero no realizó la llamada de comprobación del voto que recoge el reglamento.

"Él dice que votó no, y en el certificado pone otra cosa", apunta Gamarra respecto 'error' en el voto de Casero. "Hay obligación, y así lo recoge el reglamento, de comprobar telefónicamente que el sentido del voto responde a la voluntad del diputado y eso no lo hace la cámara. Sí se pone en conocimiento de la Presidenta de que se da esa circunstancia y se hace con tiempo, se da previamente al inicio de la votación y con tiempo suficiente para buscar una solución", ha afirmado con rotundidad Gamarra.

Además, la portavoz de los populares ha confirmado que "el propio diputado, enfermo, se ha desplazado al Congreso para emitir su voto y se le ha impedido el acceso al Hemiciclo". "Se podría haber buscado la solución para garantizar que el reflejo del sentido del voto de un diputado fuera conforme a su voluntad" pero que esto no se ha hecho, ha añadido Gamarra.

Según explica la diputada del PP, Casero ha puesto en conocimiento de la cámara lo ocurrido a través de su grupo parlamentario, ya que "en primer lugar lo intentó él telefónicamente" pero no consiguió contactar, y apunta que "sin embargo, se obvió y se siguió adelante con la votación y al final resultó que era un voto decisivo".

"No se debe actuar así y eso es lo que hemos denunciado desde el primer minuto. Al finalizar el pleno, la presidenta reconocer que la Mesa tiene constancia de lo ocurrido, pero no se han reunido, no ha valorado esta iniciativa. El reglamento recoge la necesidad de confirmar telefónicamente que el sentido del voto telemático responde al sentido del voto que tenía ese diputado. Se ha actuado de una manera que vulnera los derechos de un diputado", ha afirmado Gamarra en TRECE.

¿Qué ha pasado con el voto de Alberto Casero?

La portavoz ha desgranado como sucedieron los hechos: en el pleno se realizó una primera votación de varias enmiendas que también se abordaban este día y tras esto, la sesión se suspendió durante 45 minutos "para que en ese tiempo se emitieran los votos telemáticos". En esos minutos, Casero emitió su voto, se dio cuenta de la diferencia que aparecía en el certificado y lo puso en conocimiento. "Ha sido unos 10 minutos antes de reanudar el pleno cuando han sido conscientes" en la mesa de la cámara, asegura Gamarra.

Además, se ha remitido a la existencia de unas imágenes en las que se la ve a ella, junto a otros integrantes del PP hablando con la presidenta de la cámara y el vicepresidente. "Había tiempo suficiente para haber garantizado el derecho fundamental de un diputado y haberlo respetado", ha reiterado la diputada del Partido Popular.

En cuanto al error informático en el que se escuda el diputado, que insiste en que votó no y que en el certificado aparecía lo contrario, Gamarra considera que "se podrá comprobar" pero que es "una labor que corresponde a la cámara".

"Puede haber errores en las cuestiones técnicas, pero lo importante es lo que dice el reglamento", ha reiterado la diputada del PP, que ha apuntado que dichas normas son las que garantizan los derechos de los diputados, al mismo tiempo que las obligaciones, y que en ellas se tiene que respaldar la mesa del Congreso.

Gamarra ha relatado que ha podido hablar con algunos exdiputados que en ocasiones anteriores han tenido que emitir un voto telemático por enfermedad y le han asegurado que "han recibido llamada de la cámara para confirmar el sentido del voto". Sin embargo, "es una práctica que durante esta legislatura no se está llevando a cabo", ha denunciado.

¿Qué medidas va a tomar el PP?

"Lo grave es que eran conscientes de que se estaba produciendo esta situación antes del inicio de la votación. No solo se ha obviado, sino que se ha negado. El diputado ha registrado un escrito y dos miembros de la mesa, la vicepresidenta y el secretario han solicitado que se convoque de manera urgente la mesa del Congreso para analizar y evaluar esta situación", ha explicado la portavoz popular, sobre los pasos que va a seguir su partido.

Y añade: "Es un tema bastante delicado y yo creo que debiera analizarse el escrito del diputado y darle amparo desde la propia mesa. Que se busque la manera de corregir la vulneración de sus derechos fundamentales. Si persiste la vulneración es cuando se acudirá al Tribunal Constitucional". Por lo pronto, la mesa se ha reunido después de la votación, en una convocatoria que "no ha sido al uso" y Batet apunta que "no hay nada que corregir al respecto y mantiene el tener que solicitar a la mesa".

Para terminar, Gamarra se remite al reglamento, en el que asegura se explica que "si en la llamada" que hace la mesa de la cámara al diputado que vota telemática, "se confirma que si la voluntad es otra deberá de ser tenida en cuenta a la hora del cómputo del voto". "No recibió la llamada, pero sí se recibió la información en la cámara. Según el apartado sexto, se debe resolver en virtud de cual era el sentido del voto que el diputado quería emitir y emitió. Aunque se obvió la obligación, sí hizo llegar la información y, por tanto, la tenía y debía haber obrado en virtud del reglamento", asegura.