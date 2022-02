Herrera: "Batet pudo ordenar repetir ese voto si hubiera tenido la decencia de un presidente del Congreso"

Vídeo

Señoras, señores me alegro, buenos días.

Ya es viernes y desde luego un día entretenido va a ser. Ayer lo fue y mucho y hoy y seguramente los próximos días y ya veremos lo que se alarga esta cuestión, vamos a tener razones para en tertulia entretenernos con un asunto que hoy es calificado de muchas maneras, de bochornoso, de 13 Rue del Percebe, de tóxico, de pucherazo, de prevaricación, de tongo...

Hoy se habla de muchas cosas pero es difícil encontrar adjetivos exactos para describir lo que ayer ocurrió en el Congreso donde el resumen de todo, es que se aprobó la reforma laboral. Se aprobó por 175 votos a favor y 174 en contra, y además por un error inesperado de un diputado del Partido Popular, para qué queremos más. La cuestión es saber si ese respaldo -a todas luces involuntario- fue un error de este hombre que le dio al botón que no era- fue fruto de un error humano o también había un error informático, que el Gobierno aprovechó con la complicidad de la presidenta del Congreso para sacar adelante una reforma que de otra forma hubiera quedado rechazada.

Es lícito hoy preguntarse qué estaríamos diciendo o qué titular estaríamos manejando y con qué explicación, si en virtud del cambio de los dos votos de los diputados de UPN hubiera perdido por un voto la aprobación de la reforma laboral.

TE PUEDE INTERESAR: La intrahistoria del voto telemático que dio luz verde a la reforma laboral: "Vulnera el derecho del diputado"

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué dice el reglamento del Congreso? Los artículos que podrían repetir la votación de la reforma laboral

Bueno esa reforma hubiera vuelto atrás, se siguiría aplicando la reforma actual de Rajoy y volvería al Congreso y el Gobierno tendría que buscar otras mayorías. El caso es que no, esta reforma se ha probado y eso le permite al Gobierno a partir de mañana, bueno quizá hoy mismo, empezar a decir que han derogado la reforma nefasta de Rajoy, lo cual es mentira, simplemente ha tocado asuntos relacionados con la temporalidad. Cuidado que ese asunto de la temporalidad de los contratos que puede hacer efectivamente que proliferen los contratos fijos pero no todos los contratos temporales se van a pasar a fijos, con lo que habrá empleo que se va a perder.

Eso le permite al Gobierno empezar a decir desde hoy que han derogado la reforma nefasta de Rajoy

Dos diputados de UPN, García Adanero y Sergio Sayas decidieron votar en contra de las directrices de su partido ¿que había pasado? El gran visir Félix Bolaños había pactado con UPN en Navarra una serie de inversiones para el ayuntamiento de Pamplona y además retirar la reprobación de su alcalde, que está reprobado por unas declaraciones que hizo acerca de los menas que tenían amargada a buena parte de la población en una zona de Pamplona.

Esparza que es un tipo notablemente íntegro, creyó que eso podría dejarle no pocas inversiones y margen de maniobra a Pamplona y llegó a ese acuerdo que por otra parte sabía que si no lo hacía él lo haría en cualquier momento Esquerra, pero eso no lo admitieron los dos diputados de UPN, Adanero y Sayas -qué son dos buenos diputados, por cierto- y decidieron que iban a votar que 'no'. Al votar que 'no' , si no hubiera habido ningún error en el caso del PP, se habrían llevado una sorpresa en el Congreso tremenda, pero en ese momento el señor Casero equivoca su voto.

VOTO EN CONCIENCIA

El voto en conciencia de Adanero y Sayas hay gente que lo considera muy digno porque se negaron a acatar una orden que habría convertido a UPN en cómplice de una reforma laboral negativa y de un presidente que como dijeron, se apoya en Bildu para gobernar España, aunque hay quien lo ve de otra manera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aprobar en esas condiciones una ley tan importante, ya debería avergonzar al Gobierno que no fue capaz de reunir una mayoría y se aprovechó de un voto que sabe a ciencia cierta no quería ser positivo. Por mucho menos, hace años, en la Comunidad de Madrid el PSOE habló de bloque tamayazo.

Solo por esa razón un gobierno partido en dos y enfrentado debería reflexionar.¿se puede gobernar un país con dos socios de la coalición enfrentados y con sus aliados a más INRI indelendentistas en contra?

Y luego viene al segunda posibilidad que es escandalosa, que no fuera un error humano, y la presidenta del Congreso, Meritxel Batet se saltara las normas para permitir lo que podría calificarse de tongo.

Osea, el diputado popular extremeño Alberto Casero usa el voto telemático -se deposita por la mañana, él estaba enfermo, convaleciente de covid o simplemnte con fiebre- y él asegura que vota en contra pero en el registro informático aparece con un voto positivo. Puede ser que se equivocara, un error torpe. Pero a continuación, cuando se da cuenta de eso, comunica, intenta por todos los medios que la mesa del Congreso rectifique su voto para computarlo entre los noes o simplemente coge el coche, se va a Madrid intenta entrar presencialmente en el Congreso y se lo impiden. Después su propio partido presenta una queja en la mesa del Congreso, que según ha reconocido públicamente Batet no se reunió antes de la votación como es preceptivo, no hicieron caso, y ahí empiezan ya a decaer las dudas para adentrarnos en el terreno del aprovechamiento ilícito de todo.

Batet imcumplió la obligación de verificar el sentido del voto del diputado

Batet imcumplió la obligación de verificar el sentido del voto del diputado, eso lo indica el punto 2 del artículo 82 del Congreso y el apartado 4 de la resolución sobre voto telemático que exige que la mesa de la cámara haga ese control de sus señorías que es descolgar el teléfono y preguntar si ha votado eso.

Es decir se desoyó el aviso del diputado, se ignoró la queja formal del PP, se dejó de convocar la mesa del Congreso, se prescindió del control preceptivo del voto real.

Batet pudo ordenar repetir ese voto, fuese cuál fuese la razón del error, si hubiera tenido la decencia política que se espera de un presidente del Congreso, pero es igual, esta no la tiene.

Audio









Pero bueno la conclusión política es la misma, el Gobierno se aprovecha de las circunstancias para ganar una votación que tenía perdida, eso es lo más difícilmente aceptable en democracia.

¿Qué es lo más normal ahora? ¿Ese botón que se declare nulo y se repita la votación? Pues no sé, pero con eso no basta. Si se confirma que el Gobierno y Batet utilizaron esta estrategia para imponerse a la propia democracia, no bastará con repetir la votación, y alguien tendrá que dar expliaciones y alguien quizá al frente del Congreso, tendrá que dimitir.

Sánchez callado porque a partir de ahora mismo, ya va a poder presumir



Lo que se adivina es un recurso en el Constitucional para que invalide la convalidación por vicio de nulidad y una querella de prevaricación a Batet. Pero bueno Sánchez callado porque a partir de ahora mismo, ya va a poder presumir y volver otra vez a decir que han derogado la reforma laboral del PP, lo cual es mentira, otra mentira más de la serie mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Herrera: "Yolanda Díaz tiene que disimular el asquito de que le vote un centro derecha su reforma laboral"

Audio