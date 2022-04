Ana Palacio, en COPE: “Me parece que el nuclear es una energía a contemplar, sin ninguna duda”

Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, dice en ‘Herrera en COPE’ ante la crisis energética a la que nos estamos enfrentando que “estamos ante una ecuación mundo, la ecuación energética no la podemos resolver en España ni tan siquiera la podemos resolver en Europa. Es una ecuación mundo, y en esa ecuación mundo cuenta mucho o África, ese sur global que llamamos ahora, pero en particular África”.





GAS





Resalta Palacio que la subida del precio del gas no se debe a la guerra en Ucrania, “el gas está a estos precios por un cúmulo de circunstancias entre las cuales no hay que olvidar la decisión europea de salir de todo lo que fueran fósiles que lo que hace es que muchos contratos no se renueven y se mande a los países productores como Argelia o Nigeria la idea de que no deben invertir en la extracción y en la producción porque eso se va a quedar obsoleto mañana porque no se va a comprar más” y destaca que “hay contratos a largo plazo que hemos dejado extinguir y todo eso antes de la guerra”.

Asegura, eso sí, que “sí que vamos a tener el gas caro, francamente”.













LO NUCLEAR





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sí que apuesta la exministra de Exteriores por lo nuclear, admitiendo que “es una energía a contemplar, sin ninguna duda”. Aunque explica también que lo nuclear “padece de un mal del que son culpables las grandes explotadoras, las eléctricas, que han dejado el terreno de la opinión publica en manos de los antinucleares y nunca se ha explicado los retos auténticos del nuclear”.

Considera Palacio que “no creo que ahora fuera posible para un gobierno de repente en España” e incide en la importancia de que “la opinión pública ha de estar bien informada a este respecto”.

Por otro lado señala la diferencia que existe, por ejemplo, con el fracking que “tiene una cuestión que es muy caro en términos de agua y en España el agua no nos sobra y creo que el gran problema que se nos viene encima es un problema de agua”





CONFLICTO DEL GAS CON ARGELIA





Palacio no considera que lo que ocurre con el gas con Argelia y nuestro país se deba “a una explicación única sino que se juntan muchas” haciendo alusión a la decisión del Gobierno respecto al Sáhara.

Explica Ana cuál es la situación de nuestro país con Argelia “España tiene dos gasoductos que vienen de Argelia. Uno, directo que sigue funcionando y se va a incrementar el gas que pasa por ahí; el otro, la realidad es que el contrato expiró que tenían y Argelia no lo renovó, en noviembre del año pasado”

Destaca el trabajo que está llevando a cabo Italia “para convertirse en el control, la plataforma del gas que viene del sur para el resto de Europa” destacando que “está jugando muy bien sus cartas”.

Por otro lado, la exministra de Exteriores considera que la postura que ha tomado el Gobierno en relación al Sáhara está “perfectamente amparado por lo que es un debate que está en el Consejo de Seguridad como es una cuestión de paz y seguridad. Otra cosa es todos los disparates, las actuaciones del Gobierno en este asunto, empezando por dejar que a los españoles nos informe el palacio real marroquí”.