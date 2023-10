La amenaza de Bigote Arrocet que hace saltar por los aires a las Campos: "¿Cómo va a presentar eso?"

María José Navarro, en su sección 'Salseo', ha analizado las principales noticias publicadas en las revistas del corazón. Entre ellas, destaca la 'guerra' entre Edmundo 'Bigote' Arrocet y la familia de la recientemente fallecida María Teresa Campos. El exnovio de la histórica periodista ha lanzado una amenaza a la familia Campos. Algo que ha comentado la colaboradora de 'Herrera en COPE' y que no ha dejado indiferente a nadie. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

En la entrevista que concedió Bigote Arrocet para la revista 10 minutos, explica Navarro que "María Teresa Campos quiso casarse para que me dejase una pensión y le dije que no. No solamente fui un cuidador nocturno, me ocupé de solucionar los múltiples problemas que surgían en su casa. Jamás le fui desleal".

Prosigue explicando, en tono de ironía, que tiene necesidad con esto "de renovar el tinte". Además, "es que no tiene término medio. O se lo ha pasado muchísimo o lo lleva reciente", prosigue.

Carmen Borrego ha respondido a estas declaraciones. Aseguró, en un programa de televisión, que Arrocet "es responsable del declive de mi madre. Eso es una realidad porque lo he vivido yo. Nunca se recuperó". Mientras, Terelu Campos, indica que "la persona que le podía contestar lleva un mes muerta. Hoy se cumple un mes que murió".

Esta pareja acabó mal. "Según contaba Teresa, Bigote le dejó a través de un WhatsApp", recuerda María José Navarro en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"Con un golpe mandaba callar a cualquiera": Javi Nieves confesó cómo fue trabajar con María Teresa Campos

El presentador de 'Buenos días Javi y Mar', en Cadena 100, Javi Nieves, trabajó con María Teresa Campos en Telecinco, en '¡Qué tiempo tan feliz!'. A comienzos de septiembre, la histórica periodista fallecía a causa de una insuficiencia respiratoriacon 82 años.

Nieves contó multitud de anécdotas en los micrófonos de 'Mediodía COPE'. "No había diferencia entre la Campos de cuando se apagaba el piloto rojo y cuando se encendía", comenzó diciendo el periodista. Agregó diciendo, además, que tenía mucho temperamento. Algo que, a su juicio, es positivo: "No se puede llegar lejos si no se tiene arrojo, mucho temperamento".

Además, María Teresa Campos se hacía respetar "lo hacía a la perfección" y no dudaba en tener mano firme con sus compañeros. "Con un ligero golpe de mano mandaba callar a cualquier contertulio, dirigía la tertulia por lo bajini, señalando, mirándote, dejando de mirarte... Era una maestra. Verla trabajar era una delicia".

María Teresa Campos fue capaz, de hecho, de compaginar su papel al frente de 'La Tarde' con su trabajo en televisión. "No sé de dónde sacaba tiempo. Era una trabajadora incansable", aseguró. Escucha aquí la entrevista completa de Javi Nieves en 'Mediodía COPE'.

María Teresa Campos: las cariñosas palabras de Carlos Herrera: "Siento su muerte de corazón"

Carlos Herrera se refería así a la compañera de profesión y, querida por muchos, presentadora de televisión.

"Ha muerto María Teresa Campos. La voz que ustedes escuchaban cuando anduvo por esta casa, por COPE en la Tarde de COPE, hace ya algunos años. María Teresa Campos, una de las comunicadoras más populares y queridas del país que a lo largo de años y años ha estado dando lecciones y cátedras de bonhomía, de buena comunicación, de buen periodismo en diversos medios", destacaba Carlos Herrera.

"Especialmente la televisión que la llevó a convertirse en una de las personas más próximas, más conocidas de toda España", insistía un Herrera emocionado. Puedes volver a escuchar aquí el fragmento de audio con las conmovedoras palabras de Herrera tras conocer el fallecimiento de María Teresa Campos.