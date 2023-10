Carmen Borrego acude a casa de su madre, a misa con José Carlos y hacer la compra

MADRID, 5 (CHANCE)

Viviendo uno de los momentos personales más complicados de su vida por el fallecimiento de su madre, Carmen Borrego y Terelu Campos han tenido que hacer frente esta semana a una entrevista inesperada de Edmundo Arrocet en la que ha hablado de la relación sentimental que mantuvo con María Teresa Campos.

A este varapalo que ha supuesto una revolución en el mundo mediático, se les suma la participación de Gustavo Guillermo en 'GH VIP', programa en el que apenas ha hablado todavía de su madre, pero que también les ha puesto en primera fila.

Esta tarde, Carmen se ha dejado ver junto a su marido, José Carlos Bernal, haciendo varios recados: ha ido a casa de María Teresa, a comprar y a misa. Hace unos días precisamente hablaba de lo complicado que sería hacer frente a esa primera visita a casa de la comunicadora sin que ella esté... pues bien, hoy se ha producido.

Aunque no sabemos si ha sido la primera vez, Carmen se ha mostrado bastante nerviosa ante la prensa cuando se la ha preguntado por las sensaciones que ha tenido al entrar en el hogar que residía su madre.

"Me vas a perdonar, pero un poquito de intimidad debo tener, ¿verdad?" contestaba a las cámaras, dejando claro que no iba a hacer ninguna declaración sobre este momento en el hogar de la comunicadora: "No te voy a decir absolutamente nada".

También se la ha visto comprando en un conocido supermercado de Madrid y, cuando salía, bromeaba con la prensa "¿Queréis que os haga la compra? id haciéndome la lista, que ahora entro y os lo compro". Bastante malhumorada, la colaboradora de televisión zanjaba así todas las preguntas respecto a los planes que ha tenido con José Carlos esta tarde.

Tanto ella como su hermana se han mostrado rotundas desde ayer en los diferentes platós de televisión, dejando claro que no iban a comentar las declaraciones de Edmundo para no darle camino a seguir haciendo entrevistas hablando sobre ellas y, por supuesto, sobre su hermana. Sin embargo, Alejandra Rubio ha sido más contundente y ha asegurado que va a defender la memoria de su abuela de todas las mentiras que el humorista ha expresado en la publicación.