Álvaro Soler: “Hay pocas canciones autocríticas”

Lo importante de Álvaro Soler, no es que haya sido disco de Platino, o que esté en el top de las listas musicales, o que tenga el récord de reproducciones en streaming. Ni siquiera es importante el hecho de que hable 6 idiomas. Lo importante es que Álvaro Soler, triunfa con música latina desde Berlín.

Es más, música que es pegadiza y que no entra en conflicto de género con la palabra cintura. Porque el tema del verano, es una canción que viene a decir que Álvaro Soler no sabe bailar. “Hay pocas canciones autocríticas, asique quise hablar de algo que se me da mal”. Y confiesa que desde Berlín todo ha sido un poco más fácil: “desde España me habría costado llegar al resto de Europa. Mis temas son éxito al momento en Italia antes que aquí”.

Con 10 años enchufó su primer teclado al ordenador, y empezó a producir y hacer mezclas, “conscientemente empecé a componer a los 15”. Y antes de los 27 ya ha colaborado con Jennifer López, Morat o Florida.

A la pregunta de Goyo González: “¿Qué piensas de mi generación”? Soler contesta: “Pienso en sabiduría y respeto hacia una persona que ha estado más tiempo en este mundo”. Carlos Herrera le dice a Soler: “Yo pincho, y cuando pongo Sofía, reventamos”. Y es que unos están más tiempo en este mundo, y otros están más tiempo en las listas de éxitos.