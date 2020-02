Almudena Pérez (Jóvenes de Castilla y León): "Zamora se desangra, hay que buscar soluciones"

Los 'Jóvenes de Castilla y León en Madrid' se han puesto en marcha para intentar, si no acabar, al menos encontrar, no una solución, sino soluciones a uno de los grandes problemas que sufre nuestro país y que es la despoblación principalmente del campo y que ya empieza a contagiar a muchas ciudades importantes como es Zamora

Almudena Pérez, zamorana de Almaraz de Duero es una de esos jóvenes que se movilizan cada vez que pueden para encontrar nuevas oportunidades para los pueblos, como el suyo e incluso para Zamora, capital, que en los últimos años ha perdido 4.000 personas.

En el foro “Razones para quedarnos” se han puesto encima de la mesa algunas de esas soluciones como ha contado en 'Herrera en COPE', Almudena, "estamos trabajando en el argumentario y el principal objetivo es visibilizar el problema, pero buscamos alternativas para que exista trabajo cualificado, que existan ayudas a ese trabajo, el emprendimiento. La ciudad de Salamanca tiene como mayor fortaleza la Universidad, destaca por ser una universitaria y resulta que se está desperdiciando mucho talento".

"En mi caso", afirma Almudena que se tuvo que ir de Zamora a Madrid, "si me hubiera quedado habría tenido que renunciar a la cualificación, en Castilla y León no hay oportunidad para esa cualificación; el talento de Castilla y León se está yendo a Madrid y a otras ciudades. En realidad, nuestra reivindicación principal es visibilizar nuestro problema. Nuestros padres nos despedían como si no hubiera otras alternativas, se nos educa para marcharnos de nuestra tierra. En Castilla y León luchamos para que la gente no tenga que emigrar, y cuando nos hemos encontrado con la necesidad de emigrar lo que buscamos es tener alternativas para poder quedarnos en nuestra tierra".

Los 'Jóvenes de Castilla y León' preparan encuentros, y comisiones, "estamos trabajando en el argumentario. Sabemos que no tenemos oportunidades allí, pero hay personas que quieren vivir en el mundo rural y que quieren volver" asegura Almudena Pérez, pero mientras que se encuentran esas soluciones, "Zamora se desangra, afecta al mundo rural pero también afecta a la ciudad".

Por ello Almudena pide que "los consultorios médicos no se cierren, si en los pueblos se cierran esos consultorios no solucionamos un problema lo estamos agravando, hay que trabajar en la transición ecológica. No solo se emigra por razones económicas, también es por cuestiones sociales, estigmatizaciones, personas con discapacidad no pueden vivir en esos pueblos".