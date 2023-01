Alfredo Amestoy habla de su libro de memorias: “Me llevo ciertas sorpresas de lo que he contado”

Alfredo Amestoy es un maestro de la televisión, pionero del zapping, y acaba de publicar un libro de memorias: 'Mis siete vidas. Lo que no pude ni quise decir'. Un inventario de hechos, anécdotas y vivencias de sus 81 años. Y es que puede presumir de ser el único presentador que ha conducido un programa con 16 millones de espectadores pendientes de él. Quizá sea por su original estilo.



Fue a la escuela de Periodismo de Madrid, y luego a la Universidad de Navarra, pero el 80% de lo que sabe, lo aprendió haciendo mucha calle en el periódico 'Pueblo'. Este librorepasa una época de la televisión española marcada por Chicho Ibáñez Serrador y Valerio Lazarov, unos “auténticos maestros” para el autor.



Aunque siempre se le haya visto como atrevido y audaz ha explicado en 'Herrera en COPE', que él no se ve así:“Estoy siempre cuidando y advirtiéndome. Soy verdaderamente esclavo de mi mismo”. Además, seguramente habrá personas que se lleven alguna que otra sorpresa con 'Mis siete vidas. Lo que no pude ni quise decir': “El primero que me llevo la sorpresa soy yo. Lo escribí de corrido y aún no he terminado de leérmelo”.