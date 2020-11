Alejandro Fernández (PP), en COPE: "El Gobierno quiere una suerte de Frente Popular 2.0"

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña y candidato a las elecciones, ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en COPE', donde ha manifestado que es “muy difícil hacer predicciones” sobre la fecha electoral porque Junts per Cat “nunca quiso celebrar las elecciones”, pues Torra no las llegó a convocar. Si el 22 de diciembre no hay una nueva investidura, se convocan inmediatamente el 14 de febrero, pero puede ocurrir que unos días antes de empezar la campaña, por las condiciones sanitarias, se aplacen, ha explicado el dirigente.

A Fernández no le “inquieta” que el PSC pueda elegir al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato. “Me inquieta ser capaces de trasladar nuestro mensaje a la ciudadanía catalana”, aunque “vamos a crecer de manera considerable”, ha valorado.

Alejando Fernández se ha pronunciado sobre la ley Celaá, que contempla que el castellano deje de ser lengua vehicular en las aulas. Según ha dicho, “se ha trasladado el sistema político del proceso separatista al Congreso” ya que la medida es “ilegal”. En su opinión, se está “erosionando la convivencia”.

Según ha dicho, “las sentencias del TSJ y del Tribunal Constitucional dejan muy claro que la inmersión pura es una falacia que sea legal”. “Como mínimo un 25% de las horas lectivas deben ser en español”, pero “por desgracia no siempre las altas inspecciones educativas han estado encima de la cuestión”.

El dirigente del PP ha dicho que “es posible” que el Gobierno, a cambio de que las fuerzas independentistas aprueben las cuentas, modifique el delito de sedición y autorice los indultos a los políticos condenados por el procés. “Lo que se está haciendo es consolidar una mayoría que tiene como objetivo la revisión del espíritu de la Transición y recuperar la idea de las dos Españas, según la cual, una España se impone a la otra”. Quieren una mayoría alternativa, “un Frente Popular 2.0”, ha dicho.

A este respecto, Fernández ha criticado a los dirigentes del PSOE que dicen que pactar con Bildu es un paso a favor de la reconciliación, pues los terroristas que piden perdón a las víctimas son “repudiados por todo el mundo abertzale”.

Por otro lado, el candidato del PP ha dicho que el Gobierno catalán no ha gestionado bien la pandemia, pues ha planteado la “falsa dicotomía” entre economía y salud. A su parecer, ha estigmatizado al sector de la restauración, que “solo había provocado el 3% de los contagios” y han cerrado “a cal y canto” la economía “cuando Madrid ha mejorado los datos sin necesidad de cierre total”.

Además, ha calificado de “dantescas” las ayudas a los autónomos. “Me recordaban cuando se tiran los caramelos en las cabalgatas” de Reyes, pues solo habría “ayudas para los 10 mil primeros que entraban en la web”, que después no funcionaba.

Sobre la creación de una Agencia Espacial de Cataluña y el lanzamiento de dos nano-satélites, presupuestado todo ello en 18 millones de euros, Fernández ha dicho que cada nano-satélite vale medio millón de euros, por lo que el resto “se lo van a gastar en personal. Es una agencia de colocación, no es un agencia espacial”, ha finalizado.