Aldama detalla qué ocurrió dentro del avión de Delcy Rodríguez cuando viajó a España: "El Gobierno le aseguró que no iba a haber ningún problema"

El comisionista Víctor de Aldama ha explicado a Carlos Herrera más detalles sobre el caso de corrupción que salpica a varios cargos del Gobierno. En concreto, ha explicado cómo se desarrolló la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España.

"Yo era, por decirlo de alguna manera, el avalista de ese viaje", comienza afirmando, y es que se define como el hombre de confianza de Delcy: "Era a mí a quien había preguntado en varias ocasiones porque ella no se fiaba (por algún acto que había hecho el Gobierno) del trato que se le iba a dar y de que no iba a tener problemas. Se le invita un mes antes y ella ya avisa de sus sanciones".

De Aldama ha mostrado su sorpresa por lo ocurrido horas antes de la llegada de Delcy: "Nunca voy a entender por qué, dos horas antes de que aterrice, se me llama para pedir que el avión de la vuelta. Me llama Koldo, pero yo no tenía autoridad para llamar al avión, y así se lo dije cuando me llamó".

Explica entonces que Ábalos "era desde el inicio el que estuvo programando el viaje de la vicepresidenta porque en ese momento lo era todo en el Gobierno".

Ante la pregunta de cuál era la finalidad del viaje de la vicepresidenta de Venezuela, cuenta que "eran varios, reunirse con el presidente, otra serie de ministros y la fiscal general en ese momento.".

"Ella tenía clarísimo que tenía una sanción, el Gobierno de España le aseguró que no iba a haber ningún problema, tanto por parte de Ábalos, como de Marlaska y la que era entonces ministra de Exteriores. Y obviamente a sabiendas del presidente, no viene una vicepresidenta y además una persona tan importante como Delcy, que es el todo en Venezuela, sin unas garantías", ha asegurado a Carlos Herrera.

qUÉ PASÓ DENTRO DEL AVIÓN

En cuanto a lo vivido dentro del avión, De Aldama asegura que "fui el único que subí al avión con Ábalos. Allí hubo una serie de conversaciones. Delcy le dijo a Ábalos que no iba a ser detenida y que llamara al presidente para arreglar la situación. Sánchez no habló con Delcy, habló con Ábalos y aseguró de que no la iban a detener.

Antes de que bajara a la pista, se dieron instrucciones al comisario del aeropuerto para crear una zona Schengen y se hizo el traslado del avión a una sala vip. Bajó ella con su comitiva y esperaron 3 o 4 horas hasta que se puso resolver que saliera en un avión de Qatar".

"No es cierto que llegaran 40 maletas. Es inviable que en un avión como el que viniera ella fuera cargado de oro. Venían maletas de ellos con enseres y regalos de Venezuela", ha añadido.

Por último, respecto a la reunión que tenía programada con la Fiscal General del Estado, apunta que "es un tema que estamos aportando en Fiscalía y en este momento preferiría dejarlo, por ahora".

ÚLTIMA HORA DEL CASO KOLDO

El empresario Víctor de Aldama es, en estos momentos, una de las figuras más temidas por altos cargos del Gobierno.

El bautizado por la UCO como “nexo corruptor” en una presunta organización criminal está siendo investigado por varios casos ilegales de adjudicaciones, mordidas y pagos en B.

Lo último que se sabe sobre este caso es que Aldama habría entregado ya a la Guardia Civil – lo ha desvelado El Debate – un documento en el que aparecen anotaciones de importantes entregas de dinero. Por ejemplo, dos millones de euros al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Y es que, según parece, el propio ministro, entre otras cosas, habría autorizado que el empresario se convirtiera en una especie de enviado especial a Venezuela para “mediar” en diferentes asuntos con empresas públicas del país sudamericano.

A Víctor De Aldama se le está investigando, principalmente, por dos asuntos. El primero tiene que ver con un fraude a Hacienda en la compra venta de hidrocarburos con podría ascender hasta los 182 millones de euros. El segundo con la adquisición de mascarillas en mitad de la pandemia para varios organismos públicos.

Y ahí es donde Víctor De Aldama estaría señalando a varios cargos o ex cargos del Gobierno.

