Tebas, sobre el Balón de Oro: "Debería estar entre Lamine Yamal y Vinícius"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, puso este viernes al joven Lamine Yamal como ejemplo para los clubes de "no derrochar" y como la mejor prueba de que "muchas veces" tienen en sus filas a "las auténticas estrellas", mientras que, por otro lado, aseguró que no tienen previsto que el Real Madrid y el Atlético de Madrid puedan empezar más tarde LaLiga EA Sports por su participación en un Mundial de Clubes y que espera que el FC Barcelona no les tenga "en vilo" este año en el mercado de fichajes.

"Cuando nos dicen que LaLiga no ficha, digo que lo que hay que hacer es no derrochar. Lo de Lamine demuestra que cuando confías en jugadores jóvenes, y en el caso de FC Barcelona, lo tenemos con Casadó, Cubarsí, que se lesionó, pero con Cubarsí o Yamal, ves que no hay que fichar tanto y que muchas veces tienes las auténticas estrellas en tu casa", señaló Tebas a los medios tras participar en la ISDE Sports Convention 2025.

balón de oro

Además, el dirigente sorprendió al decir que, de los futbolistas de LaLiga en Primera División, la elección del Balón de Oro "debería estar entre Lamine Yamal y Vinícius". Al ser insistido por el extremo brasileño, apuntó que aunque "no ha hecho una supertemporada", sí que "al principio estuvo muy bien".

CORDONPRESS Vinicius controla el balón ante Lamine Yamal durante el Clásico de LaLiga en Montjuic entre Barcelona y Real Madrid

"Creo que el Balón de Oro es el conjunto de una temporada. Todavía le quedan unos partidos internacionales y el Mundial de Clubes para terminar la temporada, pero destacaría esos dos de jugadores de la liga. Viendo a la selección española ante Francia, hay muchísimos jugadores españoles y eso es extraordinario", agregó al respecto.

uefa

Sobre la posible investigación por parte de la UEFA de las cuentas del FC Barcelona, recalcó que no sabía "lo que están investigando". "Nosotros tenemos nuestro trabajo. A lo largo del año ha habido muchas noticias y si se está haciendo en UEFA sinceramente no lo sé", trató de zanjar.

Tebas considera que el organismo europeo tendrá un "concepto diferente de reglamentos de control económico". "Hay que pensar que lo que sí sé es que la UEFA analiza las cuentas con dos temporadas de retraso, estará analizando de la 23-24 o 22-23 y nosotros, en esas épocas, las operaciones que hizo el FC Barcelona no estaban limitadas en nuestro reglamento de control económico. Luego, se limitaron de alguna manera, con una limitación de cifra de negocio, pero no sé si es eso exactamente, si esa es la diferencia que hay", detalló.

Alamy Stock Photo Joan Laporta en una rueda de prensa

El dirigente reiteró que las ligas y la UEFA no tienen la misma normativa "desde hace muchos años". "Sobre todo LaLiga y la Bundesliga estamos trabajando para intentar unificar el 'fair-play' financiero en Europa mucho más, pero es un trabajo complicado porque cada uno tiene una forma e intenta trabajar de forma diferente", aclaró.

Con todo, el FC Barcelona "sabe lo que tiene que hacer" para poder fichar en este mercado de verano. "Son muy conocedores de las normas y espero que lo hagan y no nos dejen en vilo hasta el último día a ver si. Hay cosas que no fueron agradables para nosotros a final de año, aunque después el CSD. Tienen un equipo financiero que conoce perfectamente nuestras normas", zanjó.