El alcalde de Valladolid pone en valor el auge de Ribera del Duero: "Detrás hay emprendedores como José Moro"

Este miércoles, Carlos Herrera y todo su equipo se han desplazado hasta Valladolid para celebrar el XXI aniversario de las Bodegas Cepa 21. En Castrillo de Duero están acompañados del presidente de la compañía, José Moro, que ha recordado los inicios y ha puesto en valor la evolución durante estas dos décadas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido formar parte de este especial, destacando el auge de la denominación de origen Ribera del Duero: "No me sorprende su crecimiento porque detrás de ella hay personas como José Moro. Emprendedores. Hay personas muy obstinadas en sacar adelante estos grandes proyectos y, por tanto, no deja de ser un orgullo y una satisfacción poder estar en una tierra que marida muy bien el vino y la gastronomía".





Además, durante esta semana, la capital castellanoleonesa acoge el Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas: "Nos convertimos en la capital del mundo de la alta cocina de miniatura. Son nueve años con el concurso nacional y siete con el internacional. Para Valladolid es un orgullo. Nosotros estamos orgullosos y queremos mostrar cómo es Valladolid desde la tapa".

José Moro recuerda los inicios de Cepa 21

Por su parte, José Moro ha recordado los inicios, hace ya 21 años: "La primera botella no fue fácil. Siempre que sueñas un vino tienes que saber interpretar lo que te da la tierra, asimilar un proceso y ponerlo en el mercado. Ese vino ha crecido mucho en estos 21 años. Desde entonces han pasado cosas maravillosas en esta bodega".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Cepa 21 arranca una nueva etapa

Coincidiendo con el aniversario de la marca —inmersa en un momento de madurez—, Cepa 21 arranca una nueva etapa y estrena imagen corporativa, en la que la tradición y los recuerdos de José Moro juegan un papel crucial en cada una de las etiquetas de sus cinco referencias.

Para vivir este momento histórico, Herrera en COPE, con Carlos Herrera a la cabeza, se ha desplazado hasta la bodega para conocer de primera mano cómo ha sido este proceso transformador.

Con este cambio anunciado, la bodega pone en valor la tradición y la historia que le han hecho llegar donde está hoy siempre desde una perspectiva diferencial y vanguardista. Moro, como testigo directo de la evolución de la cultura vitivinícola, ha querido dejar constancia de todos esos valiosos recuerdos que atesora en su memoria gracias al mundo del vino y plasmarlos en las etiquetas de sus vinos.