El alcalde de Chipiona sobre el vídeo de sus playas: “Los bañistas son los que están respetando las normas"

Las imágenes de las playas de Chipiona han recorrido todo el mundo y están siendo ejemplo alrededor de todo el globo. De hecho, fueron varios medios británicos los que quisieron darle difusión ante el anuncio de la cuarentena obligatoria para todos aquellos viajeros que procedieran de España.

En las imágenes pueden verse cientos de hamacas perfectamente alineadas entre ellas pero separadas por la distancia de seguridad, que demuestran que se puede disfrutar del verano pero respetando las normas.

An aerial view of a beach in Chipiona, a coastal town in Spain, shows social distancing in place with visitors spaced apart.



Latest videos here: https://t.co/wHBWJDqXLDpic.twitter.com/pV3W5qacOz