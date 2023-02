Alberto Herrera confiesa el objeto personal del que le cuesta deshacerse: "No es tan fácil"

Son diferentes temas del día a día los que suelen debatir durante la tertulia de 'Herrera en COPE'. Esta vez, han preguntado si les cuesta deshacerse de la ropa interior vieja, ya que, a pesar de que el tiempo ha pasado por ella, sigues estando cómodo con ella. En este caso, ha sido Alberto Herrera quien ha reconocido que sí.

"Me cuesta mucho deshacerme de la ropa interior vieja, sobre todo si la tengo cariño", comienza diciendo, señalando que se encariña con algunas prendas. No obstante, no es el único motivo. "Sobre todo porque encontrar ropa interior con la que estés a gusto no es tan fácil para mí porque o te tira mucho o te queda muy holgada. Hasta que te queda bien...", explica, dejando claro que le cuesta encontrar ropa interior con la que sentirse cómodo.

Asimismo, reconoce que le pasa con toda la ropa interior, tanto con "los calzoncillos" como con las "camisetas interiores". Sin embargo, el resto de colaboradores presentes en el plató se han sentido identificados con sus palabras y han confirmado que también les pasa, pero que, a pesar de ello, se debe renovar cada determinado tiempo.

"Me pasó con una política"



El hijo de Carlos Herrera siempre se muestra muy sincero con los oyentes. Así volvió a demostrarlo al contar el ‘incidente’ que vivió con una política. En el plató se encontraban hablando de los "distintos tipos" de besos. Hablaron del “beso al aire”, “el beso de compromiso que no se besa. Simplemente, chocas la mejilla y das un beso al aire que, a veces, ni suena”. Todos coincidían en que es un beso que no les gusta.

También comentaron “los besos confundidos, ese beso que va a la mejilla y termina en los labios del otro”. “Cuidado que a mí me ha ocurrido”, decía un comunicador entre las risas del resto. “Vas a tirar a la derecha y, cuando te quieres dar cuenta, te pegas un pico”, explican, haciendo referencia a que son cosas que pueden pasar.

Respecto esto, Alberto reconoce que le ha pasado. De hecho, el comunicador reconoce que le sucedió con una política hace años, aunque no ha querido desvelar su nombre. “A mí me pasó con una política hace unos cuantos años, no voy a decir quién”, confiesa el hijo de Carlos Herrera. “¿Qué tenías? ¿12 años?”, le pregunta María José Navarro, algo sorprendida. “Pues casi. Tendría 15 o 16”, asegura Alberto.