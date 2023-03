El acontecimiento que ocurrió a finales de febrero que ha dejado sin palabras a Carlos Herrera

Es verdad que poquito a poco estamos teniendo mejor tiempo y eso se nota en nuestra actitud: hay más luz, pasamos más horas fuera de casa y vamos abandonando esos planes en los que el sofá, la manta más calentita que tenemos y un buen café o té caliente eran nuestros mejores alidos. Claro que, eso significa, también, abandonar ver las series de moda y las películas y reengancharse cuando tiene algo de tiempo y ganas de no hacer nada.

?? Lo que tienes que evitar hacer con tu móvil si quieres tener una buena salud mental: genera malestar



?? La psiquiatra Marian Rojas nos explica en @findesemanacope cómo podemos relajar nuestra mente y tener más energía ?? https://t.co/oMSt5LKqUZ — COPE (@COPE) March 11, 2023

Por lo que sí, es posible que te haya pasado como a muchos de nosotros, que ya no estás tan puesto en las series que salen y tienes unos cuantos capítulos atrasados de tus favoritas, convirtiéndose a veces eso en una tarea de lo más perezosa. Por eso, aquí en Herrera en COPE, queremos facilitarte el trabajo y ayudarte a elegir las mejores series, para que no te pierdas nada y, sobre todo, no pierdas tiempo en ver un capítulo de algo que no te ha terminado de enganchar.

Y, ¿quién mejor para recomendarte una serie que el propio Carlos Herrera? Exacto, nadie. Tanto le ha marcado esta serie que está viendo, una serie que se estrenó a finales de febrero y que ha dejado mudo al director y comunicador del programa.

La serie que ha dejado sin palabras a Carlos Herrera

Fíjate si este acontecimiento le ha dejado mudo a Carlos Herrera, que ni siquiera él en persona, cuando hablaban sobre series y películas, ha podido articular palabra para explicar cuál está siendo su serie favorita del año. Lo ha contado a través de su hijo, Alberto Herrera, que explicaba por qué esta serie está cautivando tanto al comunicador.

"Dice que la de Prime que hace Christoph Waltz es, y cito textualmente, del carajo" explicaba hace unas semanas. Era Alberto quien no sabía a qué serie se refería para, después,unos días más tarde, hablar abiertamente de ella: se trata de El Consultor.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Se trata de una serie en la que un grupo de escolares en visita a una sede de videojuegos, le dispara a bocajarro al fundador de la empresa y por la noche aparece Cristoph Waltz en el papel del consultor para coger el timón después de la muerte del fundador.Y aunque Alberto Herrera confesaba que no ha llegado todavía a ver la serie, sabe que no puede ser mala por el actor protagonista y por la propia trama, que empieza a mezclarse con un sinsentido épico.

Eso sí, han querido dejar claro que no tienen muchas ganas de hacer ningún spoiler porque todo lo que rodea al personaje del actor (que, por cierto, ha sido galardonado con un Oscar hasta en dos ocasiones) tiene un halo de misterio que hay que ir descubriendo muy poco a poco. De momento, eso sí, han contado que la serie es lo suficientemente buena como para darle una oportunidad.

Tanto es así, que como te contábamos, el propio Carlos Herrera se ha quedado sin palabras tras ver los capítulos. Sí, sin duda habrá que echarle un vistazo.