El reencuentro de dos oyentes de Carlos Herrera 22 años después de protagonizar un famoso anuncio: "¡Paaatxi!"

Películas, series de televisión, anuncios… España es uno de los escenarios más elegidos por las productoras y agencias de comunicación para grabar todo tipo de proyectos audiovisuales. Y en la mayoría de los casos necesita a personas para grabar algunas de las escenas de su producción.

Son los conocidos casting que en ocasiones vemos anunciados en los medios de comunicación o en la localidades donde se va a grabar. Y claro, son muchas las personas que se apuntan para participar, y sólo unos pocos los elegidos.

Y que ilusión hace el vernos en la pantalla después de haber participado en el rodaje de una película, serie de televisión o un anuncio como han hecho algunos de los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’.





Juan y Alfonso, protagonistas de un anuncio de gran éxito





Nos cuenta Juan que trabajó mucho en Publicidad y uno de esos trabajos fue el famoso “anuncio de Euskaltel en el que pegaba las voces de ‘¡Paaatxi!’”. Se trata de un spot que la compañía telefónica hizo en el 2001 convirtiéndose en una de las campañas publicitarias icono para toda una generación y de las más premiadas.

Si recordamos en el anuncio se ven a dos personas, una de ellas en una ventana –nuestro oyente Juan- y otra que aparece en un balcón. Una escena que se rodó en Barcelona y cuyo rodaje, como cuenta nuestro fósforo, “está lleno de anécdotas”. Entre ellas como la intervención de la Policía “porque llamaban los vecinos diciendo que había dos locos gritando” u otros que querían sacar “hasta la escopeta” por los gritos que dábamos.

Lo que no nos podíamos imaginar es que 22 años después de ese anuncio y tras el recuerdo de Juan, los dos protagonistas coincidieran en la radio, en el programa de Carlos Herrera, para recordar juntos aquel momento. Alfonso era la persona que aparecí en el balcón, ataviado con una toalla anudada a la cintura, que ‘respondía’ a esa llamada de ‘¡Paaatxi!’ a “viva voz: ‘Dígame. No, no es aquí. Se ha confundido'”, recuerda este fósforo.

Para los dos fue un “rodaje divertidísimo en el que la gente miraba hacia arriba pensando en quiénes son estos dos que están gritando”, relata Alfonso. Lo que queda claro es que en el castin para el anuncio “buscaban a gente que gritara mucho” y tato Alfonso como Juan tenían esa proyección de voz que tan famosos los hizo en una anuncio que llegó a ganar en el Festival de San Sebastián.

Extra de jugador de baloncesto en ‘La gran familia’

“Tenía 15 años, estudiaba en el Ramiro de Maeztu y estaba en el equipo infantil del Estudiantes”, empieza relatando Antonio para recordar su participación en el rodaje de ‘La gran familia’.

“A un grupo de jugadores nos preguntaron que si queríamos participar en el rodaje de una película y no lo dudamos”. Así que Antonio y sus amigos se prepararon para “hacer un conato de partido” y se sorprendieron cuando vieron llegar a un chaval joven “que debería ser uno de los actores”, dice este oyente, y que “no tenía ni idea de jugar al baloncesto”.

No recuerda Antonio quién fue el actor pero sí asegura que “no fue Jaime Blanch, ni hizo carrera en el baloncesto ni en el cine”.













La cazadora que una joven no quiso vender para una película





Itziar cuenta que cuando era estudiante de COU “me encontraba con unas compañeras en una cafetería a la que entraron unos productores y unos actores”. Mientras estaban tomando algo y hablando “se me acercó un hombre y me dijo que le interesaba mi cazadora que era, precisamente, la que estaban buscando para una de sus actrices”.

A Itziar le ofrece más dinero del que costaba la cazadora pero “no se la di”, confiesa esta oyente.





El extra de Torrente 4 que se creyó ser funcionario de prisiones





Jorge participó en el rodaje que se grabó en Segovia de ‘Torrente 4’ de Santiago Segura y guarda muy buen recuerdo porque “salgo en varias escenas con Sergio Ramos, Cesc Fábregas, el Kun Agüero o Kiko Matamoros”, recuerda.

Este oyente hacía de funcionario de prisiones y cuenta que “cuando grabamos en la cárcel de Segovia y me vi en el patio con uniforme y rodeado de presos, me dio la sensación de que era real”.