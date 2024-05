Verstappen no se baja de la pole en un día horrible para Alonso

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado la pole en el Gran Premio de la Emilia-Romaña, séptima prueba del Mundial en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), que sufrió un duro accidente en los últimos entrenamientos libres, saldrán quinto y decimonoveno, respectivamente.

