"Antes del boicot a la Vuelta Ciclista y antes del embargo de armas a Israel, en verano, ya se sabía que había un plan de paz para Gaza"

El periodista Antonio Naranjo ha afirmado en el programa 'Herrera en COPE' que el Gobierno de España ya tenía conocimiento desde el verano de un plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, el Reino Unido y países árabes moderados. Esta revelación, hecha en la sección 'Mr Dato', sitúa las mayores polémicas del Ejecutivo contra Israel, como el boicot a la Vuelta Ciclista o la amenaza de un embargo de armas, en un momento en que las negociaciones secretas ya estaban en marcha.

Un Gobierno 'fuera de juego'

Durante su intervención con Carlos Herrera, Naranjo ha señalado la paradoja de que, mientras en anteriores procesos de paz "en algunas España ha estado presente, muy presente", en esta ocasión "ni se han enterado". El periodista ha criticado duramente la postura del ministro José Manuel Albares, quien presumía de un "papel fundamental" de España, y ha añadido que "hay que ser muy cerril, entonces, para seguir pendejeando con el embargo de armas a Israel el día previo al que se va a firmar la paz".

Un largo historial de fracasos

El comunicador ha recordado que el camino hacia la paz en la región está lleno de obstáculos. Según sus datos, se han producido hasta 17 intentos de acuerdo entre las partes en los últimos 76 años, con las cumbres de Madrid y Oslo como las más esperanzadoras. A estos se suman, además, al menos cuatro intentos fallidos de pacto entre las propias facciones palestinas, como Fatah y Hamás.

La crítica principal de Naranjo se centra en la actuación del Ejecutivo, insistiendo en que, mientras se impulsaba "la principal ofensiva contra Israel del gobierno" —alentando el boicot, el embargo de armas o el uso del término "genocidio"—, "desde el verano ya se sabía del intento de paz". Una actuación que, a su juicio, deja a España fuera de la escena diplomática en un momento clave.