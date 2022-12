Sergio Barbosa: "Mucho indulto o suprimir la sedición, pero los separatistas no se dan por satisfechos"

Sí, ya lo sé... Ya lo sé... Sólo faltan cinco días para terminar el año y aquí seguimos sin acuerdo sobre el futuro de las pensiones. No, si la lo sé. Que ese es el problema socio-económico más grande que tenemos, provocado a su vez por el reto más grave que afrontamos como es el reto demográfico y cómo financiar las pensiones de un país con cada vez más jubilados y cada vez menos gente joven trabajando.

Si no hace falta que me convenza. Si ya lo sabemos.

Pero no, ya lo siento yo pero no le puedo dar buenas noticias. De hecho, parece que el Gobierno se ha resignado ya a terminar el año sin hacer lo más difícil de la reforma de las pensiones, que es garantizar su sostenimiento.

Y eso que Bruselas ha exigido un acuerdo para seguir entregando los fondos europeos y tal.

Hicieron, eso sí, lo más fácil. Lo más agradecido que es actualizarlas según el IPC y dar a todos los pensionistas una subida del 8'5%, incluso a los que tienen las pensiones más altas. Incluso a los que cobran más que muchos trabajadores, que no van a tener la suerte de ver su sueldo actualizado un 8'5%.

Y ya sé todo del peligro de la fractura intergeneracional y tal. Pero ya saben, estamos a las puertas de un año electoral y hay que asegurar el voto de determinados colectivos.

De hecho, como ya hay que capitalizar todo lo que se pueda cada iniciativa amable, sobre todo si tiene que ver con ayudas económicas.

En las últimas horas, PSOE y Podemos han vuelto a rivalizar entre ellos.

Esta vez, los socios de Gobierno han tenido, a cuenta del Consejo de Ministros que se celebra esta mañana y que debe decidir, de una vez por todas, qué ayudas públicas nos quitan a los españoles y qué ayuda nuevas se aplican.

Ya tiene delito que nos tengan a todos en ascuas cuando faltan, como decimos, sólo cinco días para que termine el año.

Ni el diario El País que para estas cosas es el que está mejor informado, porque Moncloa le cuenta las cosas antes que a nadie, puede asegurar en su portada de esta mañana qué va a pasar con las exigencias de última hora de Podemos para congelar el precio del alquiler o las hipotecas variables.

CONSULTA SOBERANISTA

Pero es que a última hora de la noche se produjo también un hecho verdaramente insólito. Resulta que Pedro Sánchez ha dicho últimamente algo que no se ajusta a la realidad. Cosa que no es normal. No sabemos si el presidente miente a sabiendas o si, simplemente, está equivocado. Pero cuando Pedro Sánchez dijo, hace 11 días, que el proceso había terminado.y que no iba a haber referéndum soberanista en Cataluña...no sabemos si el presidente contaba con la posibilidad de que, sólo diez días después, el presidente de la Generalitat saliera en público a demontarle el discurso, de arriba a abajo.

Mucho indulto, mucho suprimir la sedición, mucho abaratar la malversación, mucho aceptar que se discrimine el castellano en los colegios pero los separatistas no se dan por satisfechos.

Si esto es el reencuentro del que presume Sánchez, apaga y vámonos.

Hombre, es verdad que hay algo en lo que Sánchez no mintió hace unos días y es cuando dijo que habíamos entrado “en otra fase”. Y, efectivamente, estamos en otra fase porque ahora es el Gobierno central el que, no sólo no está haciendo frente a los planes soberanistas, sino que va de la mano con Esquerra para diseñarlos de tal manera que, juntos, PSOE y Esquerra están buscando los eufemismos necesarios para no llamarlo, estrictamente, “Referéndum soberanista".

Lo llamarán consulta, lo llamarán referéndum para un nuevo estatuto que en la práctica desborde la Constitución lo llamarán como haga falta, pero será lo que será. Una consulta soberanista.

De hecho, ya Pere Aragonés ha comenzado con el festival de eufemismos y expresiones cursis con eso del acuerdo de claridad entre catalanes para recuperar el derecho a dedicir.

Que ojo ahora Aragonés viene a prometer que, esta vez, será escrupulosamente democrático y que tendrá en cuenta al conjunto de la sociedad catalana. Vaya, vaya...

A ver si, al final, íbamos a tener razón los que decíamos que el procés fue un golpe antidemocrático que trató de pisotear los derechos de los catalanes no nacionalistas.

Porque ahora que ese golpe democrático ha dejado de ser sedición, para convertirse en una cosita de desordenes públicos va a ser un lío entender qué pasó realemente en octubre de 2017.

Pues, miren, junten ustedes lo que ha dicho Aragonés esta noche, con lo que está haciendo Pedro Sánchez para controlar el Constitucional con una mayoría de jueces pro-catalanistas y el resultado que te sale es una consulta soberanista a la que le pondrán el nombre que quieranm pero el referéndum, vestido de seda o de lagarterana, será referéndum.

El referéndum, vestido de seda o de lagarterana, será referéndum

Hoy, por cierto, habrá reunión del Consejo General del Poder Judicial y si los progresistas no aceptan el acuerdo propuesto por los conservadores eso sería muy revelador de cuáles son los verdaderos planes judiciales de Moncloa.

Porque lo tienen a huevo para elegir a la magistrada progresista María Luisa Segoviano. Si descartan a Segoviano, que es progresista pero que no pertenece a ninguna asociación de jueces y se emperran en proponer al señor José Manuel Bandrés, avalista de la inmersión lingüistica en Cataluña estará claro qué tipo de Constitucional están tratando de diseñar... y para qué fin, después de haber escuchado al señor Aragonés.

'RIEGO POR MANTEO'

Porque miren, hoy comienza lo que Herrera suele llamar aquí 'el riego por manteo' . Hoy el Consejo de Ministros va a anunciar cómo queda el nuevo plan de ayudas contra la inflación, que va a contar con hasta 10.000 millones de euros salidos en buena medida de los impuestos que hemos tenido que pagar los españoles. Ya saben, lo típico de que el Gobierno te ayuda con tu propio dinero.