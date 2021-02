Herrera: «Televisión Española es la TV3 de Podemos»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Celebro saludarles el 11 de febrero del 2021 a las 8 de la mañana, hora en la que le repaso lo que venimos contándoles desde las 6. Si a las 6 no se despertó y a las 7 tampoco, ya es ser ya camastrón. Bueno, ahora a las 8 le resumo lo que hoy podríamos, si tuviéramos un papel y quisiéramos dibujar la actualidad del día, pusiéramos las cuatro caras, las cinco frases, las noticias más importantes del día inevitablemente pasan por la pandemia. Ya se lo dije ayer, los datos de hoy por hoy serían mejores dentro de la tragedia y también les digo ahora que los de la semana que viene seguramente van a ser, si la evolución sigue y no pasa nada raro, que no tiene porqué pasar, datos algo más que van a confortar un poco más a la opinión pública.