Herrera: "Sánchez viene a salvar a la humanidad, aunque no sabe cómo llegaremos a fin de mes"

Fin de semana movido y muy interesante. Lunes 17 de mayo del 2021. Interesante en varios órdenes: futbolístico, tenístico, en el movimiento de las personas, en el avance de la vacunación, en los artículos humorísticos de Iván Redondo en el 'diario sanchista' de la mañana buscando la propaganda consecuente para la que se contrató. Iván Redondo está ahí de jefe comercial de La Moncloa.

¿Llevaremos mascarilla este verano?, se preguntan algunos lícitamente porque en algunos territorios se empieza a hablar de eso, por ejemplo, en Cataluña, donde hemos sabido que ERC y Junts han cerrado un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición, la oinvestidura de Pere Aragonés, evitar el escenario de la repetición electoral, que es algo que a lo mejor les podría costar un disgusto. Ese preacuerdo lo han trabajado este fin de semana después de que hayan estado trabajando Pere Aragonés y Jordi Sànchez que es el secretario general de Junts per Fricandó. Quedaban 10 días para que si no se formaba gobierno hubiera de nuevo elecciones en Cataluña. Piden los dos partidos disculpas por haber alargado tanto el cierre del acuerdo y se comprometen a construir un gobierno que busque reconstruir la confianza con la ciudadanía de Cataluña y gobernar para todos. Y también poder avanzar hacia el objetivo común de la independencia en forma de república catalana, es decir, que el acuerdo lleva exactamente al objetivo común de la independencia en forma de república catalana.

Hombre, al menos no engañan. Bueno, pues estos son socios de Sánchez, el equipo de sociedad de Sánchez lo completa Bildu y el PNV, que esos ya sabe que depende del día que se levanten y de cómo de estirada tengan la mano para recoger las dádivas por sus votos. Bueno, pues con esos socios quiere Sánchez cara al 2050, largo me lo fiáis, establecer un proyecto de España lanzada al futuro, que me da la risa.

El fútbol, los que son del Madrid o del Atlético, van a estar una semana comiéndose los muñones porque en una semana se decidirá la liga. Nadal venció en Roma a ?okovi? y ahora llega Roland Garros. Y por detrás de todo ello este fin de semana sin estado de alarma la gente se ha ido al cortijo o a la playa o al pantano o a ver a un familiar. Y los del botellón no han fallado. Una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo ello: si trunca esta bajada de la incidencia del coronavirus. Ya veremos esta tarde cuando afine Sanidad los datos del fin de semana, que se los daremos más tarde.