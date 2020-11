Herrera: «Sánchez está por tumbar el régimen con Bildu para mantenerse en el poder»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes 13 de noviembre. ¿Cómo están las cosas? Ayer se notificaron 356 fallecidos, una cifra mayor que el día anterior y, además, se dio cuenta que la incidencia sigue estando disparada, se sitúa en 504 casos por 100.000 habitantes. Hay alguna comunidad que está por debajo de esa tasa, Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, pero las UCIs siguen con mucha presión. Y hay debates abiertos en la gestión que están haciendo las comunidades autónomas prácticamente solas, sobre todo por la petición de volver a un confinamiento domiciliaro que el Gobierno no quiere contemplar porque el decreto de alarma que redactó no permite ese confinamiento domiciliario y no están ahora por meterse otra vez en pasar por la vergüenza de rectificar o volver a llevar otra vez al Congreso eso con los seis meses que tiene de tranquilidad Sánchez para hacer y deshacer.