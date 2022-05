EL GOBIERNO, ESPIADO





No me digan ustedes que no es un país divertido el nuestro. No me digan que no es divertido ser español. ¿Qué Gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2 gigas y medio de información de su teléfono? Solo uno, el del amigo Pedrito, el de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.