Herrera: "¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños, a padres con bebés para que invadan un país vecino?"

Es miércoles, es 19 de mayo del 2021 y hoy la crónica informativa sigue teniendo el nombre de Ceuta, que más que una ciudad es ahora mismo un pálpito en el corazón de España y es algo más que una crisis migratoria. Es una avalancha no casual, es una amenaza intolerable, es una invasión o, si me apuran, el ensayo de una invasión de ocupación migratoria. ¿Acaba de empezar, es el final o es el principio del fin? No lo sabemos. Nuestra frontera la protege Marruecos y le pagamos a Marruecos para eso. Ayer, sin ir más lejos, en Consejo de Ministros 30 millones de euros para proteger a unos policías que lo que hicieron fue instigar, abrir puertas y darle alas a los suyos para que invadieran territorialmente un país soberano.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Miren, cuando no lo hace a propósito lo hace sin propósito, pero siempre pasa lo de ayer. Nosotros no usamos la contundencia, no nos atrevemos, pero un gobierno debe proteger la inviolavilidad de las fronteras, la integridad territorial, la seguridad de los hombres y mujeres que están vigilando una frontera en la que se tiran piedras y ocurre lo que escuchan.