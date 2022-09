Herrera: "Los españoles han perdido 10 de cada 100 euros y el gobierno se ha llenado los bolsillos como nunca"

Señoras, señores, me alegro, buenos días. Lo primero de este martes 13 es que es martes 13. Lo segundo es que llueve y llueve en prácticamente casi toda la península. Catorce comunidades están en alerta amarilla. Lo tercero es que vamos a poner el termómetro a los precios, a ver hasta dónde llega la fiebre del IPC de agostos. Lo cuarto es que, y eso es noticia, a un funeral va el primo de la difunta, es decir, tal y como este programa les dijo ayer, la embajada de España en Londres había recibido una invitación para los Reyes y también para don Juan Carlos y doña Sofía.

Al menos don Juan Carlos ha dicho que sí va a ir, porque a este tipo de invitaciones no se puede decir que no. Lo siguiente es que hay una contraofensiva en Ucrania. Muy importante. Y lo siguiente, ligado con lo tercero, es que Yolanda Díaz, ahora, pretende que usted no compre en las cadenas donde se acepta su propuesta de rebajar los precios. Ahora se lo cuento con tranquilidad.

Quédense con una cifra: 22 mil millones de euros. Que es cuatro veces el presupuesto anual del estado en sanidad. Cinco veces el de educación. El doble que en defensa. Diez veces el de justicia. Los 22 mil millones de euros son los que el gobierno ha recaudado de más en 2022 con respecto a 2021 gracias a la inflación y a los impuestos.

Sí, tal y como lo oyen. Porque miren, un producto de un euro con IVA al 21 % es uno con veintiuno, cero con veintiuno para el gobierno. El mismo producto que ha subido a 1,20, son 0,25 para el gobierno. Por lo tanto, el consumidor pasa de pagar 1,22 a 1,45. Entienden ustedes de dónde salen los 20 mil, no solo del IVA, también del IRPF y del impuesto de sociedades. Mientras los españoles han perdido diez de cada cien euros que tenían de la renta y de ahorro, el gobierno se ha llenado los bolsillos como nunca y no ha dejado de subir la deuda.

El déficit sigue entre los peores de Europa. Imaginen lo que supondrá tener que pagar 30 mil millones de euros solo por el interés de la deuda. Y cuando se frene un poco la inflación y asuman el paro real y se acaben los fondos europeos, apechugar con la disciplina fiscal de Bruselas. Yo les digo que el dato del IPC de hoy será el definitivo después de que el adelantado lo colocara en el 10,4. No trague usted las trampas que le va a querer hacer el gobierno cuando se conozca el dato.

Mezclar IPC con inflación, o sea, el IPC es la evolución de los precios de unos productos completos y la inflación es la pérdida general de poder adquisitivo que sufre la población. Luego veremos con qué lo relacionan, si con el interanual, el mensual, etc. En lo que no hay ni trampa ni cartón, porque los números son lo que son, es en esos 22 mil millones de euros más en el 2022. Y esos 22 mil millones salen de su bolsillo, de usted.