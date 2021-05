Herrera: "La izquierda caviar vuelve a la libertad y al libertinaje para atacar a Madrid"

Ya son las 08:00 horas de este jueves 13 de mayo. Ay, 13 de mayo cuando me encontré contigo. Ay tus ojos de manzana y tus labios. Y las nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia de linaje. Rafael de León, que canción más hermosa. Cuando llega el 13 de mayo, es inevitable, ¿quién no va recitando a Rafael de León hoy? Un 13 de mayo en la que la crónica de los días se hace crónica política, si quieren un poco deportiva, crónica también de la Sanidad y sus circunstancias. La vacuna de AstraZeneca, que dice el Consejo Interterritorial de Salud que va a estudiar a ver si entonces esto lo hacemos y la ponemos como segunda dosis porque han dicho Madrid y Andalucía que si no se tiran ellos por la calle de en medio.